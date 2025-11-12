«Я всегда буду рядом»: история любви Медведевой и танцора Гайнутдинова

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила о помолвке с танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Как познакомилась пара, что известно о молодом человеке спортсменки, какое кольцо он подарил возлюбленной — в материале NEWS.ru.

Как познакомились Медведева и Гайнутдинов

Медведева и Гайнутдинов познакомились в 2024 году на шоу «Звездные танцы», где выступали в паре. По словам Ильдара, изначально он хотел отказаться от участия в проекте из-за занятости, но передумал после предложения поработать с фигуристкой. Во время одного из номеров Евгения на эмоциях поцеловала своего партнера.

Пару часто видели вместе на светских мероприятиях, но Медведева утверждала, что между ними исключительно профессиональные отношения. Около года Евгения и Ильдар скрывали свой роман. Этим летом фигуристка опубликовала кадры романтической фотосессии.

«Сквозь танец в жизнь», — подписала снимки Медведева.

В июле 2025 года Евгения и Ильдар вместе отдыхали на Мальдивах.

Что известно о танцоре Гайнутдинове

24-летний Гайнутдинов родился в Москве. Он на год младше фигуристки. В детстве танцору поставили диагноз «атипичный аутизм» (расстройство аутистического спектра, не полностью соответствующее главным диагностическим критериям классического аутизма. — NEWS.ru). До семи лет он практически не говорил. Несмотря на эти проблемы, мама отвела Ильдара в Театр танца Аллы Духовой «Тодес». Спустя год он выиграл грант на бесплатное обучение в студии.

В 2013 году Гайнутдинов принял участие в «Детском Евровидении». Он танцевал на сцене во время выступления участницы от России Даяны Кирилловой. В 2014-м Ильдар снимался во втором сезоне проекта «Танцуй» на Первом канале.

В 2017-м Гайнутдинов прошел кастинг в шоу «Танцы» на ТНТ. Ильдар попал в команду к хореографу Татьяне Денисовой. В финале проекта он занял четвертое место.

В 2018 году Ильдар победил в танцевальном конкурсе World of Dance, организованном американской певицей и актрисой Дженнифер Лопес. За первое место он получил $100 тыс. (более 6,5 млн рублей). С 2022 года Гайнутдинов сотрудничает с Большим театром и принимает участие в нескольких спектаклях.

Ильдар — ведущий солист Театра танца «Тодес». Он задействован в различных постановках. Кроме того, Гайнутдинов проводит свои мастер-классы для профессионалов и начинающих. У хореографа есть собственный проект WORKOUT, в рамках которого Ильдар устраивает онлайн-марафоны с тренировками.

В 2023 году Гайнутдинов заключил контракт с известным итальянским хореографом Лукой Томмассини. Он снялся в исторической саге Роланда Эммериха «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом в главной роли. В этом году вышел фильм «Самозванцы», в котором Гайнутдинов сыграл образ Лжедмитрия.

В одном из интервью Медведева призналась, что их планы на совместный досуг часто срываются не только из-за ее тренировок, но и из-за репетиций ее возлюбленного.

«Мы друг друга понимаем, конечно же. Часто такое бывает, что мы запланировали сходить в театр или ресторан, но либо у меня, либо у него встают репетиции, и мы собираем манатки и бежим. Никто не обижается. Наоборот, мы друг друга в этом поддерживаем. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но самое главное — взаимопонимание», — сообщила Евгения.

Как Гайнутдинов сделал предложение Медведевой

11 ноября Медведева сообщила в одной из соцсетей о помолвке с Гайнутдиновым. Она написала, что знаменательное событие произошло 7 ноября. Фигуристка разместила видео, на котором будущий муж делает ей предложение. Гайнутдинов произнес трогательную речь, встал на одно колено, преподнес своей избраннице кольцо от Cartier с большим бриллиантом и букет алых роз.

«Я могу пообещать, что я всегда буду рядом. Я буду делать все возможное для тебя», — сказал Гайнутдинов.

Ильдар до слез растрогал Евгению. Медведева присела на колени, обняла Гайнутдинова и сказала «да». Евгения появилась с помолвочным кольцом на безымянном пальце правой руки на этапе Гран-при России в Казани, который прошел 8 и 9 ноября.

С кем ранее встречались Медведева и Гайнутдинов

В 2018 году Медведевой приписывали роман с участником шоу «Голос» Кристианом Костовым. Певец представлял Болгарию на «Евровидении-2017». Они познакомились на одной из передач, посвященной песенному конкурсу. Пара вместе отдыхала в Болгарии, но молодые люди официально не подтверждали свои отношения. При этом в одном интервью Евгения призналась, что ее первая любовь случилась в 17 лет.

«У меня с 17 и почти до 19 лет, включая все мои мировые рекорды и чемпионаты, был молодой человек. Об этом не знали ни тренеры, ни подружки», — рассказывала фигуристка журналу Maxim.

После этого заявления Медведевой приписывали романы с фигуристами Лилианом Бынзарем из Молдавии, Юдзуру Ханю из Японии и канадцем Намом Нгуеном. В 2021 году партнером Евгении по шоу «Ледниковый период» стал блогер Даня Милохин. Во время номера, где молодой человек был в образе Человека-паука, а фигуристка — его девушки Мэри Джейн, они повторили сцену с поцелуем. Появились слухи, что между ними есть романтические чувства, но оба опровергли эту информацию.

Осенью 2024 года Медведева объявила о расставании с фигуристом Дмитрием Чигиревым. По словам Евгении, они разошлись мирно и без скандалов.

«Мы с недавних пор больше не вместе. Так случается в жизни, когда люди понимают, что им больше не по пути. Ни громких скандалов, ничего: просто два адекватных взрослых человека поговорили и поняли, что, наверное, надо что-то делать, и решили разойтись», — заявила она.

В интервью журналистке Ксении Собчак Фигуристка отметила, что хочет найти новую любовь и завести семью.

«Я сейчас девушка свободная, как и все, мечтаю о большой любви и счастливой семье», — заявила она.

Гайнутдинов предпочитает скрывать свою личную жизнь от общественности. Ильдару приписывали роман с участницей проекта «Танцы» Анной Коростелевой, однако молодые люди не подтверждали и не опровергали эту информацию.

