Трамп-младший объявил о помолвке с моделью Дональд Трамп-младший сообщил о помолвке с моделью Беттиной Андерсон

Сын президента США Дональд Трамп — младший сообщил о помолвке с моделью Беттиной Андерсон, пишет Page Six. По данным источника, женщина согласилась стать женой предпринимателя.

Она сказала да, — констатировал сын американского лидера в Белом доме.

Издание отмечает, что пара начала отношения в 2024 году. Дата свадьбы и другие детали пока не приводятся. Президент США Дональд Трамп еще не комментировал событие в жизни сына.

Ранее сын главы страны допускал, что его отец может отказаться от поддержки Украины на фоне коррупции. Трамп-младший также раскритиковал президента Владимира Зеленского. По его мнению, политик «стал почти божеством» для левых сил в связи с конфликтом.

Также Трамп-младший отмечал, что половина суперкаров в Монако ездит с украинскими номерами. Сын президента США сделал такое заявление на полях форума в Дохе. Предприниматель заметил это, когда отдыхал в Монако со своей девушкой.

Младшая дочь президента США Тиффани Трамп показывала фотографию отца с внуком Александром. На снимке американский лидер позировал с малышом на коленях сидя за столом и внимательно смотрел в экран телефона.