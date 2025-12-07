ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 20:59

Сын Трампа раскрыл, когда олигархи перестанут отправлять украинцев на фронт

Трамп-младший: украинцев будут отправлять на фронт, пока есть финансирование

Дональд Трамп — младший. Дональд Трамп — младший. Фото: AP/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Конфликт на Украине прекратится, когда прекратится приток иностранных средств, заявил сын президента США Дональд Трамп — младший. По его словам, это условие для завершения боевых действий, передает РИА Новости.

Богатые сбежали. Они оставили воевать тех, кого считали крестьянами, и не видели никакой причины останавливаться, пока поток денег продолжается и они их крадут. Никто ничего не проверял, — прокомментировал сын главы Белого дома.

Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский игнорировал коррупцию в высших эшелонах власти, понимая, что у него нет шансов на переизбрание на второй срок. Кроме того, по мнению Трампа-младшего, доступ к иностранным финансовым средствам фактически вынуждал украинское руководство продолжать военные действия и отказываться от попыток достичь мирного урегулирования.

Ранее Трамп-младший выразил несогласие с критикой, направленной в адрес специального посланника президента США Стива Уиткоффа. По его мнению, многие, кто критикует дипломата, стремятся помешать процессу мирного урегулирования украинского конфликта.

Дональд Трамп — младший
Украина
финансирование
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Трампа заявил, что его отец может отвернуться от Украины
В России экстренно закрыли аэропорт в Сочи
«Обезвредить»: на Украине объяснили уголовное дело против депутата Скороход
«6 кадров», мечта поехать в зону СВО, трое детей: как живет Андрей Кайков
Дмитриев назвал способ возродить «великую Европу»
В крупнейшем аэропорту Европы во время кражи чемодана пострадали 21 человек
Сын Трампа раскрыл, когда олигархи перестанут отправлять украинцев на фронт
В ЕС нашли способ, как заморозить активы России навсегда
«Верю чуть-чуть»: известный певец признался, что пишет письма Деду Морозу
Названо количество состоящих на учете в ПДН российских подростков
Польша обвинила Дмитриева и Маска в заговоре
Суд начал рассмотрение дела о гибели сержанта из-за связанных строп парашюта
«Кая — подарок для мира»: Дмитриев поблагодарил главу дипломатии ЕС
Две страны ЕС захотели оспорить запрет на газ и нефть из России
Кулеба пояснил, почему не собирается воевать за ВСУ
Умер актер из «Реальных пацанов»
Таганрожцам предложили самостоятельно украсить город к Новому году
В Нидерландах рассказали, почему Европа скатывается в Средневековье
В Мариуполе решат жилищный вопрос с нуждающимися
Депрессия, отсутствие ролей, слова для ВС РФ: как живет Валентина Теличкина
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.