Сын Трампа раскрыл, когда олигархи перестанут отправлять украинцев на фронт Трамп-младший: украинцев будут отправлять на фронт, пока есть финансирование

Конфликт на Украине прекратится, когда прекратится приток иностранных средств, заявил сын президента США Дональд Трамп — младший. По его словам, это условие для завершения боевых действий, передает РИА Новости.

Богатые сбежали. Они оставили воевать тех, кого считали крестьянами, и не видели никакой причины останавливаться, пока поток денег продолжается и они их крадут. Никто ничего не проверял, — прокомментировал сын главы Белого дома.

Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский игнорировал коррупцию в высших эшелонах власти, понимая, что у него нет шансов на переизбрание на второй срок. Кроме того, по мнению Трампа-младшего, доступ к иностранным финансовым средствам фактически вынуждал украинское руководство продолжать военные действия и отказываться от попыток достичь мирного урегулирования.

Ранее Трамп-младший выразил несогласие с критикой, направленной в адрес специального посланника президента США Стива Уиткоффа. По его мнению, многие, кто критикует дипломата, стремятся помешать процессу мирного урегулирования украинского конфликта.