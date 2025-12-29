В Совфеде раскрыли, кто закладывает «мины» в мирный план по Украине

Киев и некоторые европейские страны пытаются заложить «мины» в мирный план по Украине, заявил ТАСС заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Он отметил, что для урегулирования конфликта нужно нейтрализовать эти препятствия. По его словам, украинские власти в надежде получить медийный эффект делают ставку на террор.

Важно продвижение переговоров при активной роли администрации Трампа, и прежде всего — нейтрализация всех «мин», которые европейцы и Киев раз за разом закладывают в любые планы, — сказал Косачев.

Ранее сообщалось, что Украина и Европа не смогли убедить главу Белого дома Дональда Трампа принять «20 пунктов» как новый мирный план. Президент США стал выступать за решение спорных вопросов, в том числе территориального, не через референдум, а через решение парламента.

До этого Трамп во время общения с журналистами по итогам закрытых переговоров с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго раскритиковал Киев за обстрелы российской территории. Отвечая на вопросы журналистов, глава Белого дома отметил, что РФ явно атакуют не из Конго или США.