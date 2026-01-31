Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 14:23

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 31 января, фото, видео

Панда Катюша Панда Катюша Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Панда Катюша любит есть бамбук. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 31 января?

Как гуляет Жуи

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, на котором папа Катюши, большая панда Жуи, гуляет по уличному вольеру и воображает.

«Наш харизматичный Жуи — покоритель сердец! Давайте вместе полюбуемся им», — подписала она видео.

Подписчики восхитились походкой и внешностью Жуи и назвали его «красавцем-мужчиной».

«Красавец-мужчина! До чего же хорош!»;

«Какая походка! Какая внешность!»;

«Восхищаюсь его внешностью, осанкой, походкой! Какой статный красавец-мужчина!» — прокомментировали они.

Какое любимое занятие у Катюши

Светлана Акулова также показала видео, на котором Катюша ест бамбук.

«Катюша сосредоточена и увлечена своим любим делом — поеданием бамбука. Глядя на Катюшу, понимаешь, как иногда важно остановиться и просто похрустеть…» — подписала ролик директор столичного зоопарка.

Фолловеры в комментариях пожелали Катюше приятного аппетита и признались, что они тоже захотели похрустеть бамбуком.

«Катя, приятного тебе аппетита! Глядя на тебя и на то, как тебе вкусно, тоже захотелось попробовать бамбук и похрустеть им»;

«Приятного аппетита, Катюша! Угостишь?»;

«Тоже захотелось попробовать», — написали они.

Читайте также:

Королевская семья Британии: новости, Миддлтон вышла в свет без локонов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 января: где сбои в России

Почему не работает WhatsApp 31 января: где сбои в РФ, будет ли заблокирован

