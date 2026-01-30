Экзотический маленький зверь родился в Ленинградском зоопарке

В Ленинградском зоопарке появился на свет детеныш обыкновенной игрунки — примата, являющегося эндемиком Бразилии, пишет Neva.today со ссылкой на учреждение. Там уточнили, что обезьяны по кличке Хельга и Лусио обзавелись потомством уже в девятый раз.

Сейчас семья новорожденной не отходит от нее и всячески оберегает, отметили в зоопарке. Первые два месяца игрунка будет перемещаться исключительно на спинах взрослых.

Сразу после рождения детенышей забирают на себя самцы. Самки в это время кормит их, а другие члены стаи играют с новорожденными. В учреждении отметили, что появившаяся на свет игрунка уже отличается любопытным нравом.

Ранее в Новосибирском зоопарке сотрудники выходили детеныша эдипова тамарина — редкого вида обезьян, находящегося под угрозой исчезновения. Примат по кличке Бусинка родилась 3 декабря 2025 года. Новорожденную пришлось забрать от матери, поскольку она не заботилась о ней.