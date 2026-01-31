Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 января: где сбои в России

Сегодня, 31 января, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Новосибирской области и других регионах России у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда будут отменены ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 31 января

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 31 января, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 31 января поступило от пользователей МТС. Порядка 39% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 13% — на Новосибирскую область, 10% — на Самарскую область, 6% — на Владимирскую, Калужскую, Кировскую, Московскую и Челябинскую области, 3% — на Башкирию и Нижегородскую области.

Почему не работает мобильный интернет 31 января

Сбои, а также снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — объяснили в оперштабе Краснодарского края.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин сообщил, что ограничения мобильной связи в российских регионах в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов.

«Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности и сокращения до минимума опасности налетов и ударов дронов», — заявил глава РФ.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 31 января дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотников над российскими регионами. 17 БПЛА были ликвидированы над территорией Брянской области, а еще семь — над территорией Смоленской области. Кроме того, по одному дрону сбили в небе над Белгородской областью и Республикой Крым.

Когда снимут ограничения с мобильного интернета

Ограничения на работу мобильного интернета снимаются, как только это позволяет оперативная обстановка.

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка. В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

Приложение Telegram не было включено в белый список из-за его иностранного происхождения, объяснил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«Любые слухи о включении иностранного мессенджера или коммерческих площадок в список — это элемент информационного шума. Белый список формируется не под интересы бизнеса, а под интересы граждан. Главная цель — создать безопасную и устойчивую цифровую среду, где люди чувствуют себя комфортно даже при вынужденных ограничениях связи», — заявил парламентарий.

