31 января 2026 в 07:32

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 января: инфографика

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
В ночь на 31 января Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 26 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 БПЛА — над территорией Брянской области, семь БПЛА — над территорией Смоленской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Республики Крым, — уточнили в ведомстве.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

атаки
ВСУ
Россия
беспилотники
Минобороны РФ
дроны
