Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 14:05

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 30 января, фото, видео

Панда Катюша Панда Катюша Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Панда Катюша с утра идет в уличный вольер. Какие еще новости о животном известны сегодня, 30 января?

Чем Катюша занимается утром

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, на котором Катюша с утра идет из внутреннего вольера в уличный, чтобы «покорять большие сугробы».

«Доброе утро! Катюша, наш маленький пушистый полярник, уже готова покорять большие сугробы!» — подписала видео Акулова.

Комментаторы предположили, что Катюшу ждет интересный и насыщенный день, а также отметили, что у нее много дел.

«Катю ждет интересный и насыщенный день!»;

«Ой, кажется, у Катерины намечается насыщенный денек! И дел у нее много»;

«У Катюши так много дел! Хорошего дня, наша звездочка!» — написали они.

Нравятся ли Жуи снегопады

Светлана Акулова также показала видео, на котором папа Катюши, большая панда Жуи, устроил себе «снежный пикник». В кадре животное ест бамбук.

«Снегопады для Жуи — не проблема! Друзья, пока мы кутаемся в шарфы, наш Жуи наслаждается снежной погодой по полной: вот какой снежный пикник он себе устроил! Мороз? Снегопад? Ерунда! Главное, чтобы свежий, хрустящий бамбук был под лапой. Снежинки тают на его густой шерсти, а он наслаждается моментом и вкусным обедом. Настоящее воплощение спокойствия и умения жить здесь и сейчас», — написала директор столичного зоопарка.

Пользователи Сети пожелали Жуи приятного аппетита.

«Какой позитивный настрой и какое правильное отношение к жизни! Приятного аппетита, Жуишка!»;

«Приятного аппетита, Жуи! Хочу так же, как и он, словить дзен»;

«Жуи наслаждается жизнью», — прокомментировали россияне.

Читайте также:

Что будет с рублем? Курс сегодня, 30 января, что с долларом, евро и юанем

Почему не работает WhatsApp 30 января: где сбои в России, когда заблокируют

Магнитные бури сегодня, 30 января: что завтра, повышенное давление, боли

общество
новости
панда Катюша
Московский зоопарк
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российское издательство оштрафовали на 800 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ
Захарова обвинила ЕС в потакании коррумпированному режиму Зеленского
Телохранитель из Египта «навел шума» в соцсетях
Елена Воробей показала дочь, изменившуюся до неузнаваемости после операции
Самого крошечного хищника на планете заметили на улицах Москвы
Храп матери толкнул ранее судимого россиянина на ее убийство
ДТП с участием 12-летней девочки произошло в центре Новосибирска
Россиянам рассказали, как повлиять на развитие иммунитета
Мужчина нелегально пересек границу ради тайной жены
Россиянка отвергла дочь, задержанную в США за проникновение на военную базу
В Кузбассе раскрыли правду о судьбе скандального интерната
«Лакомый кусочек»: генерал о словах Зеленского не «сдавать без боя» ЗАЭС
В российском городе продают сразу два колеса обозрения
В России перестали работать визовые центры одной страны
Зеленский озаботился «бусификацией» собственных граждан
В Чите строитель похитил деньги, выделенные на благоустройство сквера
Появились кадры с места гибели пенсионерки от падения наледи в Москве
В Петербурге отметили резкий рост коррупционных преступлений
«Требует проверки»: Захарова о версии Запада по подрыву «Северных потоков»
Россия и Белоруссия договорились защищать граждан от преследований
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.