Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 30 января, фото, видео

Панда Катюша с утра идет в уличный вольер. Какие еще новости о животном известны сегодня, 30 января?

Чем Катюша занимается утром

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, на котором Катюша с утра идет из внутреннего вольера в уличный, чтобы «покорять большие сугробы».

«Доброе утро! Катюша, наш маленький пушистый полярник, уже готова покорять большие сугробы!» — подписала видео Акулова.

Комментаторы предположили, что Катюшу ждет интересный и насыщенный день, а также отметили, что у нее много дел.

«Катю ждет интересный и насыщенный день!»;

«Ой, кажется, у Катерины намечается насыщенный денек! И дел у нее много»;

«У Катюши так много дел! Хорошего дня, наша звездочка!» — написали они.

Нравятся ли Жуи снегопады

Светлана Акулова также показала видео, на котором папа Катюши, большая панда Жуи, устроил себе «снежный пикник». В кадре животное ест бамбук.

«Снегопады для Жуи — не проблема! Друзья, пока мы кутаемся в шарфы, наш Жуи наслаждается снежной погодой по полной: вот какой снежный пикник он себе устроил! Мороз? Снегопад? Ерунда! Главное, чтобы свежий, хрустящий бамбук был под лапой. Снежинки тают на его густой шерсти, а он наслаждается моментом и вкусным обедом. Настоящее воплощение спокойствия и умения жить здесь и сейчас», — написала директор столичного зоопарка.

Пользователи Сети пожелали Жуи приятного аппетита.

«Какой позитивный настрой и какое правильное отношение к жизни! Приятного аппетита, Жуишка!»;

«Приятного аппетита, Жуи! Хочу так же, как и он, словить дзен»;

«Жуи наслаждается жизнью», — прокомментировали россияне.

Читайте также:

Что будет с рублем? Курс сегодня, 30 января, что с долларом, евро и юанем

Почему не работает WhatsApp 30 января: где сбои в России, когда заблокируют

Магнитные бури сегодня, 30 января: что завтра, повышенное давление, боли