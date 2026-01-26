Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 26 января, фото, видео

Панда Катюша всегда энергична благодаря бамбуку. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 26 января?

Как начинается день Катюши

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, на котором Катюша начинает свой день с обхода вольера.

«Маленькая лапка, большая разминка: Катюша начинает день с важного обхода владений: топ-топ, и по местам!» — подписала она видео.

Пользователи Сети в комментариях в шутку назвали Катюшу очень важной.

«Какая же Катюша важная! Еще бы: владения свои осматривает…»;

«Катерина такая важная, ну просто начальник»;

«Катя — сама важность!» — написали фолловеры.

В чем секрет энергичности Катюши

Светлана Акулова также показала видео, на котором Катюша ест бамбук. Она рассказала, что именно благодаря ему маленькая панда так красива и энергична.

«Секрет красоты и неиссякаемой энергии от панды Катюши: выбирайте все самое сочное и вкусное! Например, бамбук. Вдруг это именно то, чего вам не хватало для полного счастья!» — написала директор столичного зоопарка.

Подписчики обратили внимание на то, что Катюша умеет наслаждаться жизнью.

«Катя умеет наслаждаться жизнью! И в этом тоже ее секрет красоты и энергичности! Ну и в бамбуке, естественно»;

«Катерина наслаждается жизнью, молодец!»;

«Теперь секрет ее красоты раскрыт», — прокомментировали россияне.

