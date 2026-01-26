Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 10:55

Магнитные бури сегодня, 26 января: что завтра, головные боли, риск инсульта

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сегодня, 26 января, вероятность возникновения магнитных бурь составляет 3%. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 26 и 27 января

По информации ученых из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня, 26 января, вероятность возникновения магнитных бурь составляет всего 3%, а вероятность геомагнитных возмущений средней силы оценивается в 10%.

При этом шанс сохранения спокойной магнитосферы достигает 87%. Это означает, что подавляющее большинство людей не почувствует никакого негативного влияния со стороны космической погоды.

Ученые добавили, что завтра, 27 января, будет минимальная активность, близкая к одному баллу.

Как магнитные бури влияют на здоровье людей

Кардиолог Марина Орлова рассказала URA.RU, что для здоровых людей магнитные бури чаще всего проходят незаметно, но для организма с хроническими заболеваниями они становятся стрессовым фактором.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам врача, магнитные возмущения могут влиять на уровень мелатонина — гормона, отвечающего за биоритмы, а также замедлять кровоток в мелких сосудах. В группе повышенного риска находятся люди с гипертонией, ишемической болезнью сердца, перенесшие инфаркт или инсульт.

Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук профессор Игорь Бобровницкий также заявил, что рекордные по силе вспышки на Солнце могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

«Вспышки на Солнце, как и другие гео- и гео-гелиомагнитные факторы, не на всех людей действуют негативно. Влияют они на так называемых метеочувствительных людей, у которых ослаблены какие-то системы организма, на здоровых людей подобные факторы не действуют», — пояснил он.

Бобровницкий добавил, что механизмы воздействия электромагнитных возмущений на человека изучены слабо, однако даже у пациентов, не знающих о факте солнечной вспышки, наблюдается ухудшение в самочувствии.

