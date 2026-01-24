Магнитные бури сегодня, 24 января: что завтра, боли, нагрузка на сосуды

Сегодня, 24 января, вероятность возникновения магнитной бури составляет 12%. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 24 и 25 января

По информации ученых из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, в субботу, 24 января, вероятность полноценной магнитной бури оценивается в 12%, что считается низким показателем. При этом прогнозируемый индекс Ар находится около значения пять — это уровень слабых геомагнитных возмущений, которые не относятся к классическим магнитным бурям.

Специалисты добавили, что в воскресенье, 25 января, сильных магнитных бурь также не ожидается. По их словам, период с 24 по 26 января будет относительно спокойным, а резкий рост геомагнитной активности и высокая вероятность нового шторма прогнозируется к 27 января.

Что делать метеозависимым людям

Врач общей практики Анна Шелобанова заявила, что поддержать организм в период геомагнитных возмущений можно с помощью питания. По ее мнению, рацион должен быть богат орехами, бананами и зеленью, а от кофе и алкоголя нужно отказаться, поскольку они могут усилить тревожность и дать дополнительную нагрузку на сосуды.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Эмоциональное состояние напрямую влияет на то, как мы переносим такие дни. Поэтому важно регулярно использовать простые техники релаксации и стараться минимизировать триггерные ситуации», — уточнила эксперт.

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов рассказал, что людям, которые имеют проблемы с сердцем, надо снизить активность в период сильных магнитных бурь.

«Магнитная буря доставляет неудобства, если недостаточно четко работает хотя бы одна из систем организма, если у человека есть хронические заболевания. В период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведет к целому ряду негативных последствий: снижается мощность сердечных сокращений, кровоснабжение сосудов, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды. При этом увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина, появляются аритмия и стенокардия», — пояснил он NEWS.ru.

Читайте также:

Янковский, рождение сына, возвращение в кино: как живет Диана Пожарская

Тарасова, рождение ребенка, новые фильмы: как живет актер Илья Глинников

Отказ в разводе с Джиганом, измены, смерть козы: как живет Оксана Самойлова