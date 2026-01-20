Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 20:54

Янковский, рождение сына, возвращение в кино: как живет Диана Пожарская

Диана Пожарская Диана Пожарская Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Актриса Диана Пожарская активно снимается в кино. Какие проекты с ее участием выйдут в скором времени, высказывалась ли она о спецоперации?

Чем известна Пожарская

Диана Пожарская родилась 3 февраля 1992 года в городе Волжском Волгоградской области. Окончила Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова.

Артистка снималась в лентах «Озабоченные», «Отель Элеон», «Кухня. Последняя битва», «Жара», «Не с первой попытки», «Тайна», «Чемпион мира», «Либерия: Охотники за сокровищами» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент более 20 работ.

Что известно о личной жизни Пожарской

Первым мужем Дианы Пожарской был режиссер Артем Аксененко.

В 2021 году актриса узаконила отношения с коллегой Иваном Янковским, с которым познакомилась на съемках ленты «Чемпион мира». В 2021 году у пары родился сын Олег.

Диана Пожарская и Иван Янковский Диана Пожарская и Иван Янковский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Я на этой картине встретил свою жену, что для меня большой подарок. У нас появился прекрасный сын, так что я все задачи выполнил. Для себя я знаю результат, и он намного больше, выше и ценнее всего того, что может быть дальше с фильмом или с его обсуждением», — вспоминал Янковский.

Чем сейчас занимается Пожарская

После рождения сына Диана Пожарская некоторое время не снималась, так как уходила в декрет.

«Совсем недавно, до того как я стала мамой, почти все мои мысли, цели, желания и послания во Вселенную были связаны только с моей любимой работой. Я двигалась вперед и вперед, не останавливаясь, не жалея себя, неустанно развиваясь в своей профессии. Путь к целям и их достижение приносили мне огромное удовольствие. Как вдруг… любовь, и жизнь круто изменилась, а вместе с ней и я сама. Последний год о работе даже не вспоминала. Была в ожидании чуда. Теперь я купаюсь в любви и материнстве», — объясняла она.

В 2025 году она вернулась к работе: с ней вышло две картины — «Притворись моим мужем» и «Кракен». В скором времени также можно будет увидеть проекты «Приключения пингвиненка» и «Тайный город» с Пожарской.

Свое мнение о проведении спецоперации она не высказывала.

Читайте также:

Влюбленность в Машкова, переезд, новые фильмы: как живет Ольга Ломоносова

Любовник, слова о смерти, критика Хаматовой: как живет Татьяна Васильева

Отмена двух свадеб, диабет, новый муж: как живет актриса Валерия Ланская

новости
актрисы
культура
артистки
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Единственный путь из России в Грузию временно перекрыт
Все об ОСАГО: сколько стоит в 2026 году, как не переплатить
Премьер Канады указал на тяжелый период для НАТО
Калашникова удивилась ссоре Самойловой и Джигана
«Мировой лидер»: Трамп объяснил, почему пригласил Путина в Совет мира
«Позитивные»: Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым
Дмитриев, Уиткофф и Кушнер появились в павильоне США в Давосе
Опубликован ответ Лукашенко на предложение вступить в Совет мира
Два человека погибли при ударе ВСУ по российскому региону
Политолог назвал причину наркомании в армии Великобритании
Родные неожиданно поздравили Волочкову с юбилеем
Два человека погибли при пожаре в российском регионе
Минимальные запасы — максимальные риски: чему учит бизнес пиковая нагрузка
Угостившая пирожками Путина пекарня рискует закрыться
Водителей старше 65 лет предупредили о новых правилах медкомиссии
Военэксперт назвал основную проблему британской армии
Янковский, рождение сына, возвращение в кино: как живет Диана Пожарская
Сотрудникам МЧС расширили полномочия
В Госдуме объяснили новую схему защиты россиян от аферистов
Иностранцы массово поехали в Якутию ради экстремальных морозов
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.