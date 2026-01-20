Янковский, рождение сына, возвращение в кино: как живет Диана Пожарская

Актриса Диана Пожарская активно снимается в кино. Какие проекты с ее участием выйдут в скором времени, высказывалась ли она о спецоперации?

Чем известна Пожарская

Диана Пожарская родилась 3 февраля 1992 года в городе Волжском Волгоградской области. Окончила Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова.

Артистка снималась в лентах «Озабоченные», «Отель Элеон», «Кухня. Последняя битва», «Жара», «Не с первой попытки», «Тайна», «Чемпион мира», «Либерия: Охотники за сокровищами» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент более 20 работ.

Что известно о личной жизни Пожарской

Первым мужем Дианы Пожарской был режиссер Артем Аксененко.

В 2021 году актриса узаконила отношения с коллегой Иваном Янковским, с которым познакомилась на съемках ленты «Чемпион мира». В 2021 году у пары родился сын Олег.

Диана Пожарская и Иван Янковский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Я на этой картине встретил свою жену, что для меня большой подарок. У нас появился прекрасный сын, так что я все задачи выполнил. Для себя я знаю результат, и он намного больше, выше и ценнее всего того, что может быть дальше с фильмом или с его обсуждением», — вспоминал Янковский.

Чем сейчас занимается Пожарская

После рождения сына Диана Пожарская некоторое время не снималась, так как уходила в декрет.

«Совсем недавно, до того как я стала мамой, почти все мои мысли, цели, желания и послания во Вселенную были связаны только с моей любимой работой. Я двигалась вперед и вперед, не останавливаясь, не жалея себя, неустанно развиваясь в своей профессии. Путь к целям и их достижение приносили мне огромное удовольствие. Как вдруг… любовь, и жизнь круто изменилась, а вместе с ней и я сама. Последний год о работе даже не вспоминала. Была в ожидании чуда. Теперь я купаюсь в любви и материнстве», — объясняла она.

В 2025 году она вернулась к работе: с ней вышло две картины — «Притворись моим мужем» и «Кракен». В скором времени также можно будет увидеть проекты «Приключения пингвиненка» и «Тайный город» с Пожарской.

Свое мнение о проведении спецоперации она не высказывала.

