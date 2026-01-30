Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 12:18

Почему не работает WhatsApp 30 января: где сбои в России, когда заблокируют

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сегодня, 30 января, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, когда мессенджер полностью заблокируют?

Почему не работает WhatsApp 30 января

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 30 января, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах — жалобы поступают на полное отсутствие доступа к мессенджеру, сбои при отправке и поступлении сообщений, загрузке фото, видео.

Роскомнадзор в 2025 году начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp из-за нарушений законов РФ. Россиянам рекомендовали переходить на национальные сервисы из-за риска блокировки мессенджера.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский объяснил, что ограничения в отношении WhatsApp вводятся не «из вредности», а из-за нежелания владельцев мессенджера соблюдать российские законы.

«Ни WhatsApp, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам. Открыть в России свой офис, сотрудничать в борьбе с мошенниками. Но ни WhatsApp, ни Telegram на это не откликнулись. Поэтому в августе 2025 года было решено деградировать их голосовые вызовы», — пояснил он.

Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров обратил внимание, что WhatsApp выступает основным средством для реализации мошеннических схем. Российские власти, по словам эксперта, действовали на опережение, ограничив работу мессенджера.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Роскомнадзоре на настоящий момент не видят оснований для снятия ограничений с WhatsApp. Депутат Госдумы Андрей Свинцов считает, что мессенджер может быть окончательно заблокирован в России в 2026 году.

«Я думаю, что действительно до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. Это связано с тем, что WhatsApp принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta. Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы», — отметил он.

Существует ли «работающая» версия WhatsApp

В управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти предупредили пользователей, что мошенники стали предлагать потенциальным жертвам якобы работающую версию WhatsApp.

«Злоумышленники массово рассылают фишинговые СМС и письма с предложением перейти по ссылке для установки якобы „обновленной“ или „работающей“ версии приложения. Эти ссылки ведут на вредоносные сайты, цель которых — получить доступ к вашим личным и платежным данным», — сообщили в ведомстве.

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров также отметил, что локальные настройки, в частности смена языка интерфейса в смартфоне, не могут улучшить работу мессенджера. По его словам, регулирующие органы ограничивают доступ к серверам мессенджера на уровне интернет-провайдеров.

