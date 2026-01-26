Почему не работает WhatsApp 26 января: где сбои в России, когда заблокируют

Сегодня, 26 января, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, заблокируют ли мессенджер в 2026 году?

Почему не работает WhatsApp 26 января

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 26 января, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах — наблюдаются сбои при отправке и поступлении сообщений, загрузке фото, видео. Также жалобы поступают на полное отсутствие доступа к мессенджеру.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский объяснил, что ограничения в отношении WhatsApp вводятся не «из вредности», а из-за нежелания владельцев мессенджера соблюдать российские законы.

«Ни WhatsApp, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам. Открыть в России свой офис, сотрудничать в борьбе с мошенниками. Но ни WhatsApp, ни Telegram на это не откликнулись. Поэтому в августе 2025 года было решено деградировать их голосовые вызовы», — пояснил он.

Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заметил, что российские власти, ограничив работу WhatsApp, действовали на опережение, поскольку сейчас мессенджер активно используют мошенники.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Основной поток звонков и сообщений шел именно посредством него. Данные истцов говорят о том, что в отношении корпорации Meta принцип „не пойман — не вор“ уже не работает, идет агрессивное повсеместное нарушение законодательства не только РФ, но и других стран», — заявил эксперт.

В Роскомнадзоре на настоящий момент не видят оснований для снятия ограничений с WhatsApp.

Существует ли «работающая» версия WhatsApp

В управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти предупредили пользователей, что мошенники стали предлагать потенциальным жертвам якобы работающую версию WhatsApp.

«Злоумышленники массово рассылают фишинговые СМС и письма с предложением перейти по ссылке для установки якобы „обновленной“ или „работающей“ версии приложения. Эти ссылки ведут на вредоносные сайты, цель которых — получить доступ к вашим личным и платежным данным», — сообщили в ведомстве.

Правоохранители посоветовали не переходить по подозрительным ссылкам, даже если их прислали знакомые.

Заблокируют ли WhatsApp в 2026 году

Депутат Госдумы Андрей Свинцов считает, что WhatsApp может быть окончательно заблокирован в России в 2026 году.

«Я думаю, что действительно до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. Это связано с тем, что WhatsApp принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta. Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы», — отметил он.

