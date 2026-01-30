Что будет с рублем? Курс сегодня, 30 января, что с долларом, евро и юанем

В феврале не будет заметного воздействия на рубль, заявил начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании «Велес Капитал» Юрий Кравченко. Что об этом известно? Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 30 января?

Курс доллара, евро и юаня 30 января

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 30 января, составляет 76,0251 рубля, курс евро — 90,9751 рубля, а курс юаня — 10,9002 рубля.

Что будет с рублем в феврале

Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев отметил, что первый квартал — самый благоприятный период для курса рубля из-за сезонности платежного баланса.

«В первые месяцы года традиционно низкий спрос на валюту для закупки импорта, для зарубежных туристических поездок, для выплат по внешнему долгу», — уточнил он в беседе с РБК.

Юрий Кравченко заявил, что в феврале продажи валюты на открытом рынке сократятся, но это не окажет заметного воздействия на рубль.

«Ожидаем более существенного давления на рубль от сокращения валютных продаж (по сравнению с 2025 годом) ближе к середине текущего года и далее», — прогнозирует специалист.

Также эксперты подчеркнули, что курс рубля в последнее время перестал реагировать на новостной геополитический фон.

«Для существенного влияния на курс потребуется какое-то заметное изменение в части геополитической ситуации, так как сейчас инвесторы уже почти не реагируют на словесные интервенции в отношении процесса геополитического урегулирования», — добавил Кравченко.

