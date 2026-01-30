Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 января: где сбои в России

Сегодня, 30 января, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Самарской области и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, с чем связаны ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 30 января

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 30 января, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 30 января поступило от пользователей МТС. Порядка 36% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 15% — на Самарскую область, 8% — на Санкт-Петербург, 5% — на Свердловскую область и Сахалин, 4% — на Татарстан и Новосибирскую область, 3% — на Иркутскую область, 2% — на Башкирию, Хакасию, Краснодарский край, Смоленскую, Томскую, Московскую, Омскую, Курскую и Саратовскую области, 1% — на Алтайский край, Тверскую и Ярославскую области.

Почему не работает мобильный интернет 30 января

Сбои, а также снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Ограничение интернета необходимо для противодействия беспилотникам, которыми управляют через сотовую сеть: отключение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них, пояснили в Министерстве цифрового развития Оренбургской области.

Кремль считает оправданными отключения мобильного интернета в ряде регионов для борьбы с атаками дронов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интересах безопасности граждан заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным. Ограничения снимаются после отмены беспилотной опасности.

30 января особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников действовал, в частности, в Орловской, Калужской, Липецкой и Пензенской областях. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотников над российскими регионами.

Какие сайты и мессенджеры работают при сбоях

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, куда входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

Приложение Telegram не было включено в белый список из-за его иностранного происхождения, объяснил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«Любые слухи о включении иностранного мессенджера или коммерческих площадок в список — это элемент информационного шума. Белый список формируется не под интересы бизнеса, а под интересы граждан. Главная цель — создать безопасную и устойчивую цифровую среду, где люди чувствуют себя комфортно даже при вынужденных ограничениях связи», — заявил парламентарий.

