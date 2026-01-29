Пора скупать баксы? Доллар пробил дно трехгодичного минимума, курс к рублю

Курс доллара вне биржи опустился ниже 75 рублей впервые за почти три года. Что известно, почему валюту «штормит», какой курс к рублю, правда ли, что пора скупать баксы, и до каких значений может опуститься «американец»?
Что известно о падении доллара
К 17:01 мск 29 января внебиржевой курс доллара снижался на 0,99 рубля относительно предыдущего закрытия — до 75,04 рубля, а минутами ранее он опускался до 74,96 рубля. Об этом свидетельствуют данные Forex, представленные на сайте Investing.com. К 17:07 мск курс доллара вновь поднялся — до 75,9 рубля.
Курс доллара преодолел порог, ниже которого не опускался с 14 марта 2023 года, — 75 рублей.
На 18:46 мск курс доллара к рублю на Forex — 75,2492 рубля.
Какой курс доллара к рублю по ЦБ сегодня
На 29 декабря, согласно установке Центробанка, действует курс доллара к рублю в размере 76,2662. Регулятор уже обновил котировки на пятницу, 30 января, по которым «американец» будет стоить 76,0251 рубля, то есть на 24,11 рубля меньше.
Почему доллар «штормит»
Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение курса доллара его не беспокоит, и валюта «в порядке». По словам американского лидера, доллару просто нужно позволить найти собственный уровень — «это будет справедливо».
«Я мог бы заставить его расти или падать, как йо-йо», — заявил президент США, отметив, что такой исход был бы неблагоприятным.
Если говорить об ослаблении доллара к рублю, то последний сейчас остается сильнейшей нацвалютой в мире, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
В числе причин крепкого рубля по отношению к доллару и другим валютам он назвал дорогое фондирование из-за повышенной инфляции: экспортеры продают больше валюты, а импортеры покупают меньше, на фоне дефицита бюджета приходится расходовать резервы, и продажи валюты по бюджетному правилу увеличены на 70% месяц к месяцу.
Кроме того, отметил Зельцер, играет геополитический фактор — на фоне переговорного процесса риск-премия сжимается. Вместе с тем имеет место бурный рост цен на металлы и энергоносители и непосредственное ослабление доллара на глобальном рынке, добавил эксперт.
Не пора ли скупать баксы — что будет с курсом доллара в феврале
Аналитики «Сбера» ожидают ослабления рубля с конца января, но в более умеренном масштабе, чем предполагалось ранее. В феврале эксперты прогнозируют курс доллара на уровне 80 рублей.
Прогноз изменился по ряду причин:
- увеличение российских поставок металлов, что компенсирует выпадение нефтяного экспорта;
- улучшение геополитического фона. Из-за внешней политики США фокус внимания Вашингтона и ЕС сместился на собственные взаимоотношения. Кроме того, переговоры между Украиной, Россией и США могут затянуться на весь год, что может поддержать спрос на рублевые активы;
- ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ до 12% к концу года. Аналитики считают этот фактор основным драйвером ослабления рубля.
В феврале рубль может укрепиться до 73 за доллар на ожиданиях сохранения ключевой ставки на заседании ЦБ 13 февраля, предположил главный аналитик Инго Банка Петр Арронет в эфире программы «Инвестиционный час» на радио РБК. Тем не менее, считает эксперт, текущее укрепление рубля носит временный характер и обусловлено высокой ключевой ставкой Банка России, индексацией НДС и значительными продажами валютной выручки экспортерами на рынке.
