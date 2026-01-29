Внебиржевой курс доллара рухнул до уровня 2023 года

Курс доллара вне биржи опустился ниже 75 рублей впервые с 14 марта 2023 года, следует из данных торгов. Отмечается, что к 17:01 он резко упал на 99 копеек по сравнению с предыдущим закрытием — до 75,04 рубля.

Минутами ранее курс опускался до 74,96 рубля. Известно, что торги долларом на Московской бирже приостановили летом 2024 года. С тех пор репрезентативный курс доступен только для юаня. Расчеты ведутся через курс доллара к юаню на «Форексе» и курс юаня к рублю на МосБирже.

Ранее стало известно, что биржевая цена на золото впервые превысила $5600 (более 427 тыс. рублей) за тройскую унцию. При этом стоимость серебра также побила рекорд: она достигла $119 (более 9 тыс. рублей) за унцию.

Также в западных СМИ сообщили, что инвесторы и трейдеры все меньше верят в стабильность доллара США. Как пишет Bloomberg, рынки активно готовятся к возможному ослаблению американской валюты на фоне непредсказуемой политики властей страны. Доказательством этой тенденции стал резкий рост спроса на финансовые инструменты, которые приносят доход при падении курса доллара.