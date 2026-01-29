Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 января 2026 в 17:21

Внебиржевой курс доллара рухнул до уровня 2023 года

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 75 рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Курс доллара вне биржи опустился ниже 75 рублей впервые с 14 марта 2023 года, следует из данных торгов. Отмечается, что к 17:01 он резко упал на 99 копеек по сравнению с предыдущим закрытием — до 75,04 рубля.

Минутами ранее курс опускался до 74,96 рубля. Известно, что торги долларом на Московской бирже приостановили летом 2024 года. С тех пор репрезентативный курс доступен только для юаня. Расчеты ведутся через курс доллара к юаню на «Форексе» и курс юаня к рублю на МосБирже.

Ранее стало известно, что биржевая цена на золото впервые превысила $5600 (более 427 тыс. рублей) за тройскую унцию. При этом стоимость серебра также побила рекорд: она достигла $119 (более 9 тыс. рублей) за унцию.

Также в западных СМИ сообщили, что инвесторы и трейдеры все меньше верят в стабильность доллара США. Как пишет Bloomberg, рынки активно готовятся к возможному ослаблению американской валюты на фоне непредсказуемой политики властей страны. Доказательством этой тенденции стал резкий рост спроса на финансовые инструменты, которые приносят доход при падении курса доллара.

доллары
курсы
МосБиржа
юани
