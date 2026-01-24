Что будет с рублем? Курс сегодня, 24 января, что с долларом, евро и юанем

Что будет с рублем? Курс сегодня, 24 января, что с долларом, евро и юанем

В течение января рубль будет относительно стабилен. Что об этом известно? Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 24 января?

Курс доллара, евро и юаня 24 января

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 24 января, составляет 75,9246 рубля, курс евро — 89,0589 рубля, а курс юаня — 10,8724 рубля.

Аналитики предполагают, что в течение января российская валюта будет относительно стабильной с тенденцией к очень плавному укреплению. Основными рисками для этого сценария эксперты называют новую волну геополитической напряженности, значительное изменение цен на основные товары российского экспорта или неожиданные решения международных регуляторов.

Что будет с курсом доллара в ближайшее время

Экономист и финансовый аналитик Артем Тузов считает, что курс доллара может упасть до 50 рублей в ближайшие полгода. По его мнению, такая ситуация выглядит реалистичной на фоне продолжающегося укрепления национальной валюты.

«Когда мы рассуждаем на тему, какой может быть курс рубля к иностранным валютам, в том числе к доллару, надо понимать, что все быстро меняется. Сейчас рубль укрепляется, и, возможно, происходит это вопреки мнениям некоторых аналитиков. Рубль может еще оставаться крепким как минимум до середины 2026 года. Если делать прогнозы на год вперед, то аналитики допускают ослабление и уход куда-то в район 90 рублей за доллар. Однако в ближайшие полгода доллар может опуститься даже до 50 рублей, но какова вероятность этого, пока сказать сложно», — высказался Тузов NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Он уточнил, что укрепление рубля имеет несколько рациональных объяснений. Так, одна из ключевых причин — рост стоимости золота, в котором хранится ликвидная часть золотовалютных резервов.

Тузов также подчеркнул, что на курс влияет и структурный фактор: при сжатии экономики снижается спрос на импорт, а значит, и на валюту для его оплаты, тогда как экспортная выручка продолжает поступать.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев также уверен, что высокие процентные ставки не дадут сильно просесть рублю.

«На курс продолжат влиять разнонаправленные факторы. С одной стороны, компании уже начнут готовиться к налоговым платежам января, продавая больше валюты. Высокие процентные ставки, слабый спрос населения и импортеров тоже остаются факторами за рубль. С другой стороны, на российскую валюту оказывает давление рост геополитической напряженности. Снижается спрос на рублевый долг, о чем красноречиво говорит индекс гособлигаций RGBI, который опустился ниже 117 пунктов — к минимумам с начала декабря 2025 года. На следующей неделе доллар будет стоить 78–80 рублей, евро — 91–93 рубля, юань — 11,2–11,5 рубля», — заявил он.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 24 января: что завтра, боли, нагрузка на сосуды

Моросящий снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в конце января: чего ждать

Затяжные ливни и тепло до +8? Погода в Москве в начале марта: чего ждать