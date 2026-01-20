Затяжные ливни и тепло до +8? Погода в Москве в начале марта: чего ждать

Затяжные ливни и тепло до +8? Погода в Москве в начале марта: чего ждать

Согласно долгосрочным прогнозам, первый месяц весны в Москве в 2026 году будет незначительно теплее климатической нормы. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 10 марта, ждать ли затяжных ливней и тепла до +8 градусов?

Какая погода будет в Москве в марте

По данным метеоцентров, первый день месяца, воскресенье, 1 марта, встретит горожан пасмурной, но относительно мягкой погодой. Температура воздуха в течение дня будет колебаться около 0 градусов, а ночью составит -6 градусов. Влажность будет высокой, около 79%, а ветер юго-западный, умеренный.

В понедельник, 2 марта, будут похожие погодные условия. Днем около 0 градусов, ночью — от -6 до -4 градусов. Атмосферное давление немного понизится. Вторая половина первой недели, с 3 по 5 марта, не преподнесет сюрпризов. Все дни будут пасмурными, с дневной температурой стабильно на уровне 0 градусов и ночными заморозками в диапазоне от -5 до -3 градусов. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер и периодически возможен слабый снег.

Небольшое похолодание придет к пятнице, 6 марта, и субботе, 7 марта. Днем воздух все так же будет прогреваться до 0 градусов, а ночи станут чуть холоднее, до -7 градусов. Воскресенье, 8 марта, станет днем с самой низкой ночной температурой в этом отрезке, до -8 градусов, но днем столбик термометра покажет 0 градусов. Начало следующей рабочей недели, понедельник, 9 марта, и вторник, 10 марта, завершит период классической мартовской погодой. Будет пасмурно и около 0 градусов днем, а ночью подморозит до -5 градусов.

Таким образом, в Москве в начале марта затяжных ливней и тепла до +8 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в марте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 1 марта, ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днем не поднимется выше -1 градуса, а ночью опустится до -5 градусов. Из-за высокой влажности, которая составит около 86%, и умеренного юго-западного ветра холод будет ощущаться сильнее.

Аналогичные условия, согласно прогнозу, продержатся и в последующие дни. С понедельника по среду, с 2 по 4 марта, дневная температура останется в узком диапазоне — от -3 до 0 градусов, а ночью ожидаются заморозки до -7 градусов. В середине этой недели, особенно 3 марта, возможно ухудшение погоды с осадками в виде мокрого снега и усилением ветра.

По данным сервисов, к 8 марта в Северную столицу придет потепление. Днем столбики термометров впервые за длительный период покажут стабильные 0 градусов, а в последующие дни, 9 и 10 марта, температура продолжит медленно ползти вверх, достигнув отметок в +2 градуса. Однако ночи останутся морозными, с температурой -5 градусов.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 20 января: что завтра, какой силы, боли, давление

Погода в Москве в среду, 21 января: ждать ли резкого потепления и ливней

Что будет с рублем? Курс сегодня, 20 января, что с долларом, евро и юанем