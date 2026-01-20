Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 12:57

Что будет с рублем? Курс сегодня, 20 января, что с долларом, евро и юанем

В конце января российская валюта может немного ослабнуть по отношению к доллару и евро, заявил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 20 января?

Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 18 января

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России, составляет 77,7586 рубля. Курс евро — 90,1611 рубля, а курс юаня — 11,1604 рубля.

Аналитики предполагают, что в течение первого месяца года российская валюта будет относительно стабильной с тенденцией к очень плавному укреплению. Основными рисками для этого сценария эксперты называют новую волну геополитической напряженности, значительное изменение цен на основные товары российского экспорта или неожиданные решения международных регуляторов.

Что будет с рублем до конца января

По словам Владислава Силаева, в ближайшие дни российская валюта будет стабильной, но к концу января могут проявить себя низкие цены на нефть.

«В краткосрочной перспективе валютный рынок, вероятно, останется в узком диапазоне. Сезонные факторы (низкий спрос на импорт, налоговый период с конца января) и активные продажи ЦБ поддерживают рубль. Однако уже к концу месяца может проявиться эффект от низких нефтяных цен в ноябре-декабре. Ключевым триггером для рынка остается геополитика: любые подвижки в переговорах вокруг украинского конфликта или, наоборот, его эскалация могут резко изменить настроения. Давос и встречи на его полях покажут, в каком направлении движется диалог», — рассказал он в беседе с aif.ru.

При этом эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев уверен, что высокие процентные ставки не дадут сильно просесть рублю.

«На курс продолжат влиять разнонаправленные факторы. С одной стороны, компании уже начнут готовиться к налоговым платежам января, продавая больше валюты. Высокие процентные ставки, слабый спрос населения и импортеров тоже остаются факторами за рубль. С другой стороны, на российскую валюту оказывает давление рост геополитической напряженности. Снижается спрос на рублевый долг, о чем красноречиво говорит индекс гособлигаций RGBI, который опустился ниже 117 пунктов — к минимумам с начала декабря 2025 года. На следующей неделе доллар будет стоить 78–80 рублей, евро — 91–93 рубля, юань — 11,2–11,5 рубля», — заявил эксперт.

Аналитик Юрий Кравченко из «Велес Капитал» предположил, что сейчас российская валюта будет стабильной, но к концу года возможно плавное ослабление.

«К концу 2026 года мы ожидаем все же постепенного ослабления рубля при неизменности текущей геополитической ситуации и усилении санкционного давления на экспорт. Ожидаем средний курс доллара в конце предстоящего года на уровне 92,5–97,5 рубля, средний курс евро — 105–110 рублей, юаня — 13,0–13,5 рубля», — отмечал эксперт.

