Подтяжка лица, обет безбрачия, сын от дворника: как живет Вера Сотникова

Актриса и телеведущая Вера Сотникова обрела популярность благодаря съемкам в российских фильмах и сериалах. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Сотникова

Вера Сотникова родилась 19 июля 1960 года в Волгограде. В 1977 году переехала в Москву, окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ.

Артистка дебютировала в кино в 1983 году в драме «Признать виновным». Затем снималась в лентах «Самая обаятельная и привлекательная», «Государственная граница», «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Долгожданная любовь», «Управа», «Лучшие враги», «Людмила», «По разным берегам» и других. На настоящий момент в ее фильмографии более 50 ролей.

В 2015 году Сотникова стала одной из ведущих программы «Битва экстрасенсов». По словам актрисы, она верит в уникальные способности героев шоу.

«Когда экстрасенс обозначает ситуацию и говорит какую-то правду, которую никто никогда не знал, в это невозможно не поверить, потому что так не сыграть. А вообще, я скажу так: каждому будет дано по его вере. Я верю в то, что это существует», — говорила она.

Вера Сотникова Фото: Igor Primak/Russian Look/Global Look Press

Что известно о личной жизни Сотниковой

Единственным законным супругом Веры Сотниковой был Юрий Никольский. На момент отношений с артисткой он работал дворником.

«Мне было 17 лет, он был на пять лет старше. <…> Он сказал, что работает реставратором в Пушкинском музее, а потом я увидела трудовую книжку и поняла, что он дворник. Но приняла это», — делилась она.

В браке Сотникова родила сына Яна. Вскоре после его появления на свет супруги развелись.

Позднее у актрисы был роман с музыкантом Владимиром Кузьминым. Вместе они прожили около семи лет. Сотникова утверждает, у нее не было цели «уводить» возлюбленного у народной артистки СССР Аллы Пугачевой, поскольку она не знала об их отношениях на момент знакомства с Кузьминым.

«Если бы я знала, что он с Пугачевой, то я бы ни-ни. Но я не знала, и у нас случился бурный роман. Это было интересно, страстно, творчески. Я поняла, что мне его очень не хватает. Мы на его деньги снимали клипы и так кайфовали. Всего я снялась в пяти его клипах. При этом Вова мог уходить в себя. Он часто жил в своем мире. Я не обижалась до поры до времени», — рассказала она в программе «Судьба человека».

Владимир Кузьмин и Вера Сотникова Фото: Галина Кмит/РИА Новости

После расставания с Кузьминым у Сотниковой были отношения с продюсером Ренатом Давлетьяровым и немецким бизнесменом Эрнстом Пиндуром.

На настоящий момент Сотникова не афиширует подробности своей личной жизни. В программе «Секрет на миллион» актриса заявила, что устала от романов и взяла обет безбрачия, но готова снять его, если встретит «какого-нибудь супермиллиардера, который оплатит все ее проекты».

Чем сейчас занимается Сотникова

Вера Сотникова в 65 лет продолжает творческую деятельность. Она не снимается в кино с 2022 года, но гастролирует со спектаклями.

В октябре прошлого года Сотникова рассказала о неудачной процедуре омоложения у косметолога. По словам артистки, после процедуры подтяжки лица нити спустились на подбородок, образуя комок-гематому.

«У меня полезли эти нити из подбородка. Они там стали выпирать и стали острыми. Я их начала чувствовать. Еще и кровоточило», — заявила она.

После неудачной процедуры Сотниковой пришлось обратиться к другому специалисту, чтобы исправить последствия.

