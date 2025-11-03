Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 12:50

Российская актриса взяла 1 млн рублей у косметолога и оказалась в суде

Актриса Сотникова взяла 1 млн рублей в долг и теперь судится с косметологом

Вера Сотникова Вера Сотникова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Вера Сотникова судится с косметологом Зухрой Амин после неудачной процедуры нитевого лифтинга. 65-летняя артистка рассказала в шоу «Звезды сошлись» на НТВ, что изначально процедура должна была пройти бесплатно в обмен на рекламу. Во время операции Сотникова упомянула о финансовых трудностях, препятствующих завершению строительства дома. В итоге косметолог согласилась дать в долг 3 млн рублей, но перевела лишь 1 млн, а теперь требует вернуть 1,5 млн.

Так, на счет Сотниковой поступили два перевода по 500 тыс. рублей, хотя она предлагала оформить расписку. Косметолог отказалась от документального оформления займа. Позже актриса обнаружила некачественно выполненную процедуру — нити начали выступать из-под подбородка.

Она предположила, что денежные переводы были частью мошеннической схемы, и отказалась рекламировать услуги клиники. В ответ косметолог потребовала возврата 1,5 млн рублей, хотя актриса уже потратила средства на строительные материалы и частично вернула 600 тыс. Специалист подала иск в суд, указав задолженность в 900 тыс. рублей, что противоречило факту частичного погашения долга.

Ранее Сотникова после перерыва в публичных выступлениях появилась на красной дорожке церемонии вручения премии «Золотой орел». Это событие состоялось в рамках 22-й торжественной церемонии Российской академии кинематографических искусств и наук.

Артистка выбрала для выхода молочный брючный костюм с декорированными бисером плечами. Дизайнер Ксения Князева оценила этот наряд как избыточный. Она также раскритиковала посадку костюма, отметив его чрезмерную тесноту.

косметологи
долги
шоу-бизнес
актрисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солистка «Комбинации» вышла в свет со сломанной рукой и попала на видео
Российские школы потратили миллионы на закупку водорослей для детей
В Оренбургской области почтили память Черномырдина масштабным мероприятием
Россия и Китай собираются развивать спутниковую навигацию
Адмирал НАТО сделал заявление по окончанию украинского конфликта
В администрации Путина высказались о газовых запретах ЕС
Россия собирается увеличить поставки продуктов питания в соседнюю страну
РСТ раскрыл реальную ситуацию со вспышкой смертельного вируса на Мальдивах
«Кальянный рэп»: Собчак высмеяла Пашиняна за видео с песней Макана
Сотни тел украинских военных нашли в Судже
Названы последствия возможного отказа Катара поставлять газ в Евросоюз
В РСТ рассказали, почему не стоит бояться лихорадки денге на Мальдивах
«Не выдал большой тайны»: на Украине признали потерю Красноармейска
«Коктейль смертельных атак»: НАТО готовит армию БПЛА на границе с Россией
Глава Пентагона посетил границу КНДР и Южной Кореи
«Такие пакеты мне нравятся»: фанатка угодила Akmal' на концерте в Донецке
Погода в Москве во вторник, 4 ноября: ждать ли сильных ливней и похолодания
Скончался автор закона об общественном контроле
Мирный житель подорвался на сброшенной с БПЛА мине
Опубликовано видео с уничтожением «мохнатых» танков ВСУ под Купянском
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.