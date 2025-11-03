Российская актриса взяла 1 млн рублей у косметолога и оказалась в суде Актриса Сотникова взяла 1 млн рублей в долг и теперь судится с косметологом

Актриса Вера Сотникова судится с косметологом Зухрой Амин после неудачной процедуры нитевого лифтинга. 65-летняя артистка рассказала в шоу «Звезды сошлись» на НТВ, что изначально процедура должна была пройти бесплатно в обмен на рекламу. Во время операции Сотникова упомянула о финансовых трудностях, препятствующих завершению строительства дома. В итоге косметолог согласилась дать в долг 3 млн рублей, но перевела лишь 1 млн, а теперь требует вернуть 1,5 млн.

Так, на счет Сотниковой поступили два перевода по 500 тыс. рублей, хотя она предлагала оформить расписку. Косметолог отказалась от документального оформления займа. Позже актриса обнаружила некачественно выполненную процедуру — нити начали выступать из-под подбородка.

Она предположила, что денежные переводы были частью мошеннической схемы, и отказалась рекламировать услуги клиники. В ответ косметолог потребовала возврата 1,5 млн рублей, хотя актриса уже потратила средства на строительные материалы и частично вернула 600 тыс. Специалист подала иск в суд, указав задолженность в 900 тыс. рублей, что противоречило факту частичного погашения долга.

Ранее Сотникова после перерыва в публичных выступлениях появилась на красной дорожке церемонии вручения премии «Золотой орел». Это событие состоялось в рамках 22-й торжественной церемонии Российской академии кинематографических искусств и наук.

Артистка выбрала для выхода молочный брючный костюм с декорированными бисером плечами. Дизайнер Ксения Князева оценила этот наряд как избыточный. Она также раскритиковала посадку костюма, отметив его чрезмерную тесноту.