Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 13:51

Погода в Москве во вторник, 20 января: ждать ли снегопада и сильного холода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве и Московской области завтра, 20 января, ожидаются осадки в виде снега и гололедица, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на вторник?

Какая погода будет в Москве 20 января

В Москве завтра, 20 января, ожидается облачная погода с порывистым ветром до 10 м/с.

«20 января ночью облачно, небольшой снег. Температура в Москве ночью — от -6 до -7 градусов, по области — от -4 до -9 градусов. Днем местами небольшой снег. Температура днем в Москве — от -2 до -4 градусов, по области — от -2 до -7 градусов. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погодные условия в российской столице в ближайшие дни будут мало меняться и ожидаются небольшие морозы.

«После непродолжительного потепления к концу недели в Центральную Россию снова вернутся морозы. В столице нашей Родины с понедельника до среды включительно ожидается довольно однотипный характер метеоусловий — на орбите угасающего циклона при пасмурной погоде с неба будет сыпать небольшой снег с легкими морозцами. В дневные часы не ниже -5 градусов, в сумерках всего -7 градусов, что на несколько градусов теплее климатической нормы. Снежный покров, высота которого в Москве составляет 36–42 см, будет меняться мало», — рассказал метеоролог.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 20 января

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 января в Санкт-Петербурге ожидаются небольшие осадки в виде снега.

«20 января будет облачная погода. Временами небольшой снег. Ветер северо-западный, северный слабый. Температура воздуха ночью — от -1 до -3 градусов. Температура днем — от 0 до -2 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что в ближайшие дни сильных заморозков не ожидается.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Сегодня теплый воздух уже над нами, и в предстоящие два дня мало что будет меняться. Облаков очень много, поэтому сегодня и завтра пройдет небольшой снег. Осадков уже не будет 21 января, и там мы даже увидим прояснения в облаках. Температура воздуха в течение двух суток мало меняется и сохранится в диапазоне — от -1 до -3 градусов. Ветер все еще западный, но совсем слабый», — сообщил метеоролог.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 19 января: что завтра, головные боли, тошнота

Весенние ливни и тепло до +10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать

Сильный ветер и холод до −9? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать

погода
новости
синоптики
Москва
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Продажи новых автобусов в России упали на треть в 2025 году
Запеченный карп на Крещение: праздничный рецепт с секретной начинкой
Россиянки высказались об отношениях с живущими с родителями мужчинами
«Путь разрушения»: депутат о вандалах, разбивших мемориал Политковской
Путин обсудил с членами Совбеза роль РФ в строительстве многополярного мира
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 января, фото, видео
Наступление ВС РФ на Харьков 19 января: замерзшие трупы, голод у Купянска
Диетолог раскрыла, как часто можно есть колбасу без рисков для здоровья
Наступление ВС РФ в Донбассе 19 января: подход к Краматорску и Славянску
Трамп неожиданно высказался о «российской угрозе» для Гренландии
«Большая победа»: адвокат Долиной о завершении исполнительного производства
Психолог объяснила, как контролировать эмоции
Принц Гарри потрогал Меган Маркл за одно место на публике
Фигурист Энберт раскрыл, почему Валиева сменила тренера
Американист ответил, почему Трамп ни за что не откажется от Гренландии
Погода в Москве во вторник, 20 января: ждать ли снегопада и сильного холода
«Маленький человек»: звезда Голливуда разнес Трампа за Гренландию
Курьер-новичок обокрал собственного работодателя
«Такое зрелище»: мать с двумя детьми сбежала из кишащей тараканами больницы
В Великом Новгороде пройдет фестиваль «Новое движение 3»
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.