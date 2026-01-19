Погода в Москве во вторник, 20 января: ждать ли снегопада и сильного холода

В Москве и Московской области завтра, 20 января, ожидаются осадки в виде снега и гололедица, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на вторник?

Какая погода будет в Москве 20 января

В Москве завтра, 20 января, ожидается облачная погода с порывистым ветром до 10 м/с.

«20 января ночью облачно, небольшой снег. Температура в Москве ночью — от -6 до -7 градусов, по области — от -4 до -9 градусов. Днем местами небольшой снег. Температура днем в Москве — от -2 до -4 градусов, по области — от -2 до -7 градусов. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погодные условия в российской столице в ближайшие дни будут мало меняться и ожидаются небольшие морозы.

«После непродолжительного потепления к концу недели в Центральную Россию снова вернутся морозы. В столице нашей Родины с понедельника до среды включительно ожидается довольно однотипный характер метеоусловий — на орбите угасающего циклона при пасмурной погоде с неба будет сыпать небольшой снег с легкими морозцами. В дневные часы не ниже -5 градусов, в сумерках всего -7 градусов, что на несколько градусов теплее климатической нормы. Снежный покров, высота которого в Москве составляет 36–42 см, будет меняться мало», — рассказал метеоролог.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 20 января

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 января в Санкт-Петербурге ожидаются небольшие осадки в виде снега.

«20 января будет облачная погода. Временами небольшой снег. Ветер северо-западный, северный слабый. Температура воздуха ночью — от -1 до -3 градусов. Температура днем — от 0 до -2 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что в ближайшие дни сильных заморозков не ожидается.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Сегодня теплый воздух уже над нами, и в предстоящие два дня мало что будет меняться. Облаков очень много, поэтому сегодня и завтра пройдет небольшой снег. Осадков уже не будет 21 января, и там мы даже увидим прояснения в облаках. Температура воздуха в течение двух суток мало меняется и сохранится в диапазоне — от -1 до -3 градусов. Ветер все еще западный, но совсем слабый», — сообщил метеоролог.

