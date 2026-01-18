Сильный ветер и холод до −9? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать

В Москве на следующей неделе начнется сильное похолодание, сообщают синоптики. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 19 по 25 января, ждать ли сильного ветра и холода до −9 градусов?

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

По данным метеоцентров, понедельник, 19 января, удивит москвичей так называемой «крещенской оттепелью». Днем температура воздуха составит от −6 до −4 градусов, что на 1-2 градуса теплее климатической нормы для этого времени года. С утра ожидается облачная погода, которая в течение дня немного прояснится, а осадки, если и будут, то крайне незначительные и в виде слабого снега.

Однако уже со вторника, 20 января, начнется постепенное похолодание. Погода останется пасмурной, с периодическими снегопадами, которые могут создать на дорогах гололедицу. Дневная температура будет колебаться в районе −5 градусов. Такая же погода с облачностью и снегом сохранится и в среду, 21 января, при этом мороз будет понемногу усиливаться.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин в беседе с NEWS.ru рассказал, что к концу недели в Москву придут сильные морозы.

«В пятницу вечером и в ночь на субботу возможно резкое похолодание в связи с вторжением морозного воздуха с севера. В этот период могут ударить морозы до −23 градусов, а под утро 24 января — местами в Подмосковье до −30 градусов и ниже. Днем будет не намного теплее: температурный фон в субботу ожидается в пределах от −17 до −22 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до −28 градусов, на юго-востоке Московской области местами до −32 градусов. Днем — от −16 до −18 градусов. Осадков в выходные не ожидается», — сообщил он.

Таким образом, в российской столице на следующей неделе сильного ветра не ожидается, но прогнозируется холод до −9 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге на следующей неделе

В Санкт-Петербург на следующей неделе придут 20-градусные морозы, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

«Впереди два теплых дня с температурой 19 и 20 января в Санкт-Петербурге от −3 до −1 градуса. Облаков очень много, так что какой-то слабый снег все равно будет лететь. Но сейчас уже точно можно говорить не об этом, а о предстоящем похолодании с середины следующей недели. Сибирский антициклон все же приходит в наш регион и приносит с востока достаточно серьезные морозы. Понижение температуры воздуха начинается со среды, продолжится в четверг, а потом уже установится морозная погода. Понижение температуры воздуха даже в Санкт-Петербурге ожидается от −15 до −5 градусов, уже в ночь на 23 января температура начнет приближаться к −20 градусам и в дальнейшем будет сохраняться в этих пределах», — рассказал он.

Колесов добавил, что точный прогноз сейчас дать не получится, но к морозному периоду в Санкт-Петербурге стоит готовиться.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 января: где сбои в России

Что будет с рублем? Курс сегодня, 18 января, что с долларом, евро и юанем

Магнитные бури сегодня, 18 января: что завтра, сильные боли, риск инсульта