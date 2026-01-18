Что будет с рублем? Курс сегодня, 18 января, что с долларом, евро и юанем

Резкого падения российской валюты на следующей неделе не ожидается, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 18 января?

Курс доллара, евро и юаня 18 января

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 18 января, составляет 77,8332 рубля, курс евро — 90,5366 рубля, курс юаня — 11,1510 рубля.

Аналитики предполагают, что основным поддерживающим фактором для рубля в ближайшее время станет значительное увеличение объема интервенций Минфина и Банка России. Несмотря на сезонное давление, активные действия регулятора создают основу для сохранения рублем относительно сильных позиций в краткосрочной перспективе, добавили экономисты.

Что будет с рублем на следующей неделе

По словам Александра Шепелева, высокие процентные ставки оказывают хорошую поддержку российской валюте.

«На курс продолжат влиять разнонаправленные факторы. С одной стороны, компании уже начнут готовиться к налоговым платежам января, продавая больше валюты. Высокие процентные ставки, слабый спрос населения и импортеров тоже остаются факторами за рубль. С другой стороны, на российскую валюту оказывает давление рост геополитической напряженности. Снижается спрос на рублевый долг, о чем красноречиво говорит индекс гособлигаций RGBI, который опустился ниже 117 пунктов — к минимумам с начала декабря 2025 года. На следующей неделе доллар будет стоить 78–80 рублей, евро — 91–93 рубля, юань — 11,2–11,5 рубля», — заявил эксперт в беседе с «Газетой. Ru».

Член центрального совета партии «Справедливая Россия», эксперт Агентства стратегических инициатив и бывший вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова уверена, что политика Центробанка России оказывает положительное влияние на рубль.

«Ключевыми драйверами валютных трендов останутся экспортные поступления, мировые цены на сырье и политика Банка России. Центробанк, допускаю, продолжит придерживаться жесткой линии по сдерживанию инфляции. Если бюджет сохранит умеренный характер, а внешнеэкономическая обстановка останется стабильной, резких скачков курсов ждать не приходится», — отметила она.

Также главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предположил, что Банк России в 2026 году будет постепенно снижать ключевую ставку до 14% к концу года, однако реальная ключевая ставка (разница между номинальной ключевой ставкой и инфляцией) будет оставаться высокой, что окажет поддержку рублю.

«При этом геополитическая повестка остается важным фактором неопределенности в прогнозе курса рубля. В самом оптимистичном сценарии при урегулировании украинского конфликта и полном снятии санкций мы ожидаем резкого укрепления рубля до 60–70 рублей за доллар. В моменте может быть и 50–60 рублей за доллар», — уточнил аналитик.

