Магнитные бури сегодня, 18 января: что завтра, сильные боли, риск инсульта

Сегодня, 18 января, ожидается слабая магнитная буря, рассказали ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 18 и 19 января

По данным ученых ИКИ РАН, в настоящее время магнитное поле Земли находится в спокойном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 56%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойной магнитосферы — 9%. За последние три часа магнитосфера Земли находилась в спокойном состоянии», — уточнили ученые.

Также специалисты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН рассказали, что на Солнце сформировалась очередная крупная корональная дыра.

«„Оккупация“ Солнца корональными дырами началась еще в первые месяцы прошлого года, сразу после прохождения пика солнечного цикла активности (который пришелся на октябрь — декабрь 2024 года). Это привело к резкому, на 60%, росту числа магнитных бурь в минувшем году. Никаких признаков изменения данной тенденции нет — достаточно посмотреть на сегодняшнее Солнце. Ожидается, что число магнитных бурь в новом году превысит значения предыдущего. В целом рост числа магнитных бурь может продолжаться еще не менее двух лет, примерно до 2028 года, после чего должна начаться стремительная деградация всех видов солнечной активности с переходом в солнечный минимум на рубеже 2029–2030 годов. По тем же причинам ближайшие два года будут благоприятны для наблюдения северных сияний», — сообщили они.

Эксперты ИКИ РАН уточнили, что завтра, 19 января, на Земле магнитной бури не ожидается.

Что запрещено делать в период магнитной бури

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рекомендует в период геомагнитных возмущений принимать успокаивающие средства и пить травяные чаи.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует. Обязательно принимайте все препараты, которые прописал врач на постоянной основе. Многие пациенты бросают пить, как только им полегчает. И это ловушка: многие хронические заболевания отступают до тех пор, пока человек принимает лекарства. Так что вспомните, что вам прописали», — пояснила она.

Завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова рассказала, что влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано, но, согласно опросам, которые она приводит, примерно 50–70% населения планеты реагируют на эти природные явления.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — отметила эксперт.

Читайте также:

Порывистый ветер и холод до −20? Погода в Москве в конце января: чего ждать

Ураган и холодрыга до −25? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать

Могучие ураганы и дубак до −20? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать