18 января 2026 в 11:41

Магнитные бури сегодня, 18 января: что завтра, сильные боли, риск инсульта

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сегодня, 18 января, ожидается слабая магнитная буря, рассказали ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 18 и 19 января

По данным ученых ИКИ РАН, в настоящее время магнитное поле Земли находится в спокойном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 56%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойной магнитосферы — 9%. За последние три часа магнитосфера Земли находилась в спокойном состоянии», — уточнили ученые.

Также специалисты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН рассказали, что на Солнце сформировалась очередная крупная корональная дыра.

«„Оккупация“ Солнца корональными дырами началась еще в первые месяцы прошлого года, сразу после прохождения пика солнечного цикла активности (который пришелся на октябрь — декабрь 2024 года). Это привело к резкому, на 60%, росту числа магнитных бурь в минувшем году. Никаких признаков изменения данной тенденции нет — достаточно посмотреть на сегодняшнее Солнце. Ожидается, что число магнитных бурь в новом году превысит значения предыдущего. В целом рост числа магнитных бурь может продолжаться еще не менее двух лет, примерно до 2028 года, после чего должна начаться стремительная деградация всех видов солнечной активности с переходом в солнечный минимум на рубеже 2029–2030 годов. По тем же причинам ближайшие два года будут благоприятны для наблюдения северных сияний», — сообщили они.

Эксперты ИКИ РАН уточнили, что завтра, 19 января, на Земле магнитной бури не ожидается.

Что запрещено делать в период магнитной бури

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рекомендует в период геомагнитных возмущений принимать успокаивающие средства и пить травяные чаи.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует. Обязательно принимайте все препараты, которые прописал врач на постоянной основе. Многие пациенты бросают пить, как только им полегчает. И это ловушка: многие хронические заболевания отступают до тех пор, пока человек принимает лекарства. Так что вспомните, что вам прописали», — пояснила она.

Завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова рассказала, что влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано, но, согласно опросам, которые она приводит, примерно 50–70% населения планеты реагируют на эти природные явления.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — отметила эксперт.

