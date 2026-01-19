Моросящий снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в конце января: чего ждать

По данным долгосрочных прогнозов, период аномально крепких морозов может смениться на заметное потепление. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 25 по 31 января, ждать ли моросящих снегопадов и тепла до нуля градусов?

Какая погода будет в Москве в конце января

По данным метеорологических сервисов, утром 25 января столбик термометра в Москве покажет −22 градуса, днем температура поднимется только до −18 градусов, а ночью опустится до −20 градусов. Осадков не ожидается. Ветер южный, слабый.

В понедельник, 26 января, морозы немного ослабнут, но останутся существенными. Утром ожидается −20 градусов, днем температура повысится до −15 градусов, при этом вероятен небольшой снег. Ветер усилится до 5 м/с. Во вторник и среду, 27 и 28 января, наметится явная тенденция к потеплению. Утром будет −11 градусов, днем — около −9 градусов. Ожидаются сильные осадки в виде снега. Ветер восточный, умеренный.

В четверг, 29 января, российскую столицу ждет январская оттепель. Днем температура воздуха может приблизиться к нулю. Ночью столбик термометра вновь опустится — до −7 градусов. Погода будет облачной, возможен мокрый снег. В пятницу, 30 января, температурный режим вернется к более типичным для конца января значениям. Днем ожидается −3 градуса, ночью — до −5 градусов. Погода будет облачной, но без существенных осадков.

В субботу, 31 января, ожидается стабильная погода с небольшой минусовой температурой. Днем прогнозируется −5 градусов, ночью — до −6 градусов. Небо будет покрыто облаками. Прогнозируются осадки в виде снега.

Таким образом, в российской столице в конце января моросящих снегопадов и тепла до нуля градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце января

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 25 января, ожидается морозная погода с температурой от −15 до −18 градусов. Осадки не прогнозируются. В понедельник, 26 января, столбик термометра немного поднимется. Днем прогнозируется около −12 градусов, ночью — до −14 градусов. Ощущаться холод будет как −20 градусов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вторник, 27 января, принесет небольшое потепление — до −9 градусов днем и снегопад. В середине недели, в среду, 28 января, вновь последует похолодание. Днем будет −12 градусов, ночью — до −17 градусов. Четверг, 29 января, останется холодным с температурой от −11 до −13 градусов в течение суток.

Изменения в погодных условиях в Северной столице могут начаться в пятницу, 30 января. Дневная температура ощутимо повысится до −7 градусов, однако ночь останется морозной, до −14 градусов. В субботу, 31 января, в течение суток столбики термометров будут показывать от −7 до −5 градусов. Погода будет облачной.

