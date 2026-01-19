Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 18:50

Моросящий снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в конце января: чего ждать

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

По данным долгосрочных прогнозов, период аномально крепких морозов может смениться на заметное потепление. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 25 по 31 января, ждать ли моросящих снегопадов и тепла до нуля градусов?

Какая погода будет в Москве в конце января

По данным метеорологических сервисов, утром 25 января столбик термометра в Москве покажет −22 градуса, днем температура поднимется только до −18 градусов, а ночью опустится до −20 градусов. Осадков не ожидается. Ветер южный, слабый.

В понедельник, 26 января, морозы немного ослабнут, но останутся существенными. Утром ожидается −20 градусов, днем температура повысится до −15 градусов, при этом вероятен небольшой снег. Ветер усилится до 5 м/с. Во вторник и среду, 27 и 28 января, наметится явная тенденция к потеплению. Утром будет −11 градусов, днем — около −9 градусов. Ожидаются сильные осадки в виде снега. Ветер восточный, умеренный.

В четверг, 29 января, российскую столицу ждет январская оттепель. Днем температура воздуха может приблизиться к нулю. Ночью столбик термометра вновь опустится — до −7 градусов. Погода будет облачной, возможен мокрый снег. В пятницу, 30 января, температурный режим вернется к более типичным для конца января значениям. Днем ожидается −3 градуса, ночью — до −5 градусов. Погода будет облачной, но без существенных осадков.

В субботу, 31 января, ожидается стабильная погода с небольшой минусовой температурой. Днем прогнозируется −5 градусов, ночью — до −6 градусов. Небо будет покрыто облаками. Прогнозируются осадки в виде снега.

Таким образом, в российской столице в конце января моросящих снегопадов и тепла до нуля градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце января

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 25 января, ожидается морозная погода с температурой от −15 до −18 градусов. Осадки не прогнозируются. В понедельник, 26 января, столбик термометра немного поднимется. Днем прогнозируется около −12 градусов, ночью — до −14 градусов. Ощущаться холод будет как −20 градусов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вторник, 27 января, принесет небольшое потепление — до −9 градусов днем и снегопад. В середине недели, в среду, 28 января, вновь последует похолодание. Днем будет −12 градусов, ночью — до −17 градусов. Четверг, 29 января, останется холодным с температурой от −11 до −13 градусов в течение суток.

Изменения в погодных условиях в Северной столице могут начаться в пятницу, 30 января. Дневная температура ощутимо повысится до −7 градусов, однако ночь останется морозной, до −14 градусов. В субботу, 31 января, в течение суток столбики термометров будут показывать от −7 до −5 градусов. Погода будет облачной.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 января: где сбои в России

Магнитные бури сегодня, 19 января: что завтра, головные боли, тошнота

Погода в Москве во вторник, 20 января: ждать ли снегопада и сильного холода

погода
новости
синоптики
прогнозы
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрываем секреты — классический рецепт заварного теста для профитролей
Российская ПВО не позволила четырем украинским дронам долететь до цели
Хрустящий салат из курицы за 10 минут — быстро, вкусно и просто
Легендарный модельер из Италии ушел из жизни
Ванильный кекс на скорую руку: идеальная выпечка к чаю
Диброва опубликовала видео в едва закрывающем грудь бикини в Крещение
Пицца на кефире — легко, вкусно и быстро
Более 700 тысяч мужчин в Казахстане прошли скрининг по гинекологии
Переезд в РФ, мнение об СВО, трое детей: как живет Станислав Бондаренко
Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Запекаем свиные ребрышки в фольге: топ-4 лучших рецептов маринада
Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Рыбный пирог с горбушей по старинному сибирскому рецепту на каждый день
Массовые блокировки карт в 2026-м: как защитить свои счета, куда жаловаться
Раскрыто, сколько россияне потратили на видеоигры в 2025 году
Новое «сердце» для «Нивы», адская ночка на Украине: что будет дальше
Семилетний украинец застрелил соседку из охотничьего ружья
Слоеные бантики с сахаром и корицей — выпечка за 20 минут
«Радиостанция Судного дня» внезапно выдала умное слово
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.