20 января 2026 в 14:41

Погода в Москве в среду, 21 января: ждать ли резкого потепления и ливней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве и Московской области завтра, 21 января, ожидается порывистый северный ветер, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге в среду?

Какая погода будет в Москве 21 января

В Москве завтра, 21 января, в дневное время столбики термометров опустятся до −4 градусов.

«21 января будет облачная погода. Небольшой снег. Температура ночью — от −7 до −5 градусов, по области — от −9 до −4 градусов. Температура днем в Москве — от −4 до −2 градусов, по области — от −7 до −2 градусов. Ветер северо-западный и северный 5–10 м/с. Гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что сильные заморозки вернутся в российскую столицу только после 22 января.

«В столице нашей Родины с понедельника до среды включительно ожидается довольно однотипный характер метеоусловий — на орбите угасающего циклона при пасмурной погоде с неба будет сыпать небольшой снег с легкими морозцами. В дневные часы не ниже −5 градусов, в сумерках всего −7 градусов, что на несколько градусов теплее климатической нормы. Снежный покров, высота которого в Москве составляет 36–42 см, будет меняться мало», — отметил синоптик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 21 января

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 января в Санкт-Петербурге ожидается небольшой снег.

«21 января будет облачная погода. Небольшой снег. Временами небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха в течение суток — от −3 до −1 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов заявил, холодный воздух вернется в середине недели.

«Осадков уже не будет 21 января, и там мы даже увидим прояснения в облаках. Температура воздуха в течение двух суток мало меняется и сохранится в диапазоне от −3 до −1 градуса. Ветер все еще западный, но совсем слабый. Вместе с прояснениями в облаках во второй половине дня 21 января ветер повернет к восточному направлению, атмосферное давление начнет расти, а температура воздуха медленно станет понижаться. Так что похолодание с середины этой недели в нашем регионе в силе, будем только уточнять значения минимальной температуры, так как перспективы там очень даже морозные», — подчеркнул метеоролог.

