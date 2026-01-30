Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 12:39

Магнитные бури сегодня, 30 января: что завтра, повышенное давление, боли

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сегодня, 30 января, вероятность возникновения магнитных бурь составляет 21%. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 30 и 31 января

По информации ученых из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня, 30 января, вероятность спокойной магнитосферы — 54%, бурь — всего 21%. При этом днем возможны легкие возмущения на уровне Kp 2–3, однако они не относятся к бурям и редко вызывают выраженное ухудшение самочувствия.

Специалисты добавили, что завтра, 31 января, вероятность возникновения магнитной бури останется такой же — 21%, а доля спокойной магнитосферы — 54% в том случае, если на Солнце не произойдет внезапной вспышки.

Как защититься от влияния магнитной бури

Врач-терапевт Искандар Хасанов порекомендовал во время геомагнитных возмущений запастись лекарствами. Также, по его словам, следует минимизировать возможные эмоциональные перегрузки и проводить расслабляющие водные процедуры.

«Людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний — контролировать артериальное давление и пульс», — уточнил Хасанов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что людям, которые имеют проблемы с сердцем, нужно снизить активность в период сильных магнитных бурь.

«Магнитная буря доставляет неудобства, если недостаточно четко работает хотя бы одна из систем организма, если у человека есть хронические заболевания. <…> В период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведет к целому ряду негативных последствий: снижается мощность сердечных сокращений, кровоснабжение сосудов, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды. При этом увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина, появляются аритмия и стенокардия», — рассказал медик NEWS.ru.

