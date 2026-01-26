Розыск, инвалидность, обвинения в насилии: как живет актер Михаил Казаков

Имущество актера Михаила Казакова, наиболее известного по роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», объявлено в розыск. Что об этом известно, как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Казаков

Михаил Казаков родился 28 января 1988 года в Твери, учился в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики. С ранних лет он снимался в киножурнале «Ералаш», в 15 лет дебютировал в кино в фильме «Демон полдня».

Широкую популярность Казакову принесла роль Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки». Также он снимался в лентах «Побег», «Моя прекрасная няня», «Стройбатя», «Каникулы президента», «Метель» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 12 работ.

Что известно о травме Казакова

Михаил Казаков в 2020 году упал с крыши пятиэтажного дома, когда пытался сделать фотографию Твери. Он перенес ряд операций, носил аппарат Илизарова, несколько месяцев передвигался на инвалидной коляске и костылях.

«Мой случай уникальный: 22 компрессионных перелома, 1500 осколков. Обе мои ноги от удара лопнули внутри», — делился артист.

На фоне травмы Казаков перестал сниматься в кино. Он вернулся на экраны в 2024 году в ленте «Папины дочки. Новые-2».

«Тело забыло про инвалидность. Вошел в кадр, и тут Полежайкин внезапно появился сам по себе», — делился Казаков.

Фото: Социальные сети

Что известно о личной жизни Казакова

Михаил Казаков в 2011 году женился на девушке по имени Елена. В браке родился сын Мирослав, также он воспитывал дочь супруги от первого брака Викторию. Пара развелась после того, как Казаков получил травму.

«Сказала, мол, как научишься ходить, так и звони. Ей с инвалидом не по пути, как я понимаю. Она меня обвиняла даже в том, что я лежал в реанимации, а она свое 30-летие нормально из-за этого не встретила. То есть „умирал и все испортил“», — делился он.

В октябре прошлого года экс-супруга актера и его падчерица в эфире «Пусть говорят» заявили о домашнем насилии с его стороны.

«Все развивалось постепенно — началось с психологического насилия. Всегда находился повод для того, чтобы нас отругать, оскорбить, ударить. И это было не только по отношению ко мне, но и в первую очередь к маме. Мы с братом начали замечать, как Михаил с ней очень жестоко обращается. Неоднократно дело доходило до полиции», — утверждала Виктория.

Падчерица актера также описала случаи, когда он, по ее словам, впадал в состояние паранойи.

«Он бегал за мамой по дому с шампуром и пытался ее убить. Переворачивал мебель, бил посуду о нас. С четвертого этажа по лестнице спускал холодильник», — поделилась она.

Казаков после выхода программы в эфир сообщил, что слова бывшей жены и падчерицы «вызвали у него смех».

Как Казаков чуть не оказался в тюрьме

Михаил Казаков едва не оказался в тюрьме, будучи подростком. В 2005 году он заступился за одноклассницу, на которую набросился бывший возлюбленный. Защищая девушку, актер ударил обидчика ножом.

Он сразу рассказал полиции обстоятельства случившегося. За артиста заступались съемочная группа «Ералаша», друзья и педагоги. Дело было переквалифицировано в превышение самообороны и закрыто «по примирению сторон».

Чем сейчас занимается Казаков

Михаил Казаков на настоящий момент ведет непубличную жизнь, в кино не снимается. В прошлом году актер попал в реестр неплательщиков по алиментам, долг составил 224 тысячи рублей.

Сегодня, 26 января, стало известно, что Казаков объявлен в розыск специализированным подразделением Федеральной службы судебных приставов, созданным для поиска скрывающихся должников и их активов. Объектом розыска является его имущество.

В материалах дела указано, что у актера имеется неоплаченная задолженность на сумму порядка 2 млн рублей, из них более 1,4 млн рублей касаются неоплаченных кредитов.

Читайте также:

Смерть супруга, совет Алентовой, новые фильмы: как живет Виктория Исакова

Погода в Москве во вторник, 27 января: ждать ли сильную метель и холод

Аборты первой жены, слухи о болезни, уход со сцены: как живет Лев Лещенко