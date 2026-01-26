Погода в Москве во вторник, 27 января: ждать ли сильную метель и холод

Погода в Москве во вторник, 27 января: ждать ли сильную метель и холод

В Москве завтра, 27 января, начнется потепление. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на вторник?

Какая погода будет в Москве 27 января

По данным метеорологических сервисов, во вторник и среду, 27 и 28 января, в Москве ожидается явная тенденция к потеплению: утром будет -11 градусов, днем — около -9 градусов. Также прогнозируются сильные осадки в виде снега. Ветер восточный, умеренный.

В Гидрометцентре РФ также предупредили, что предстоящей ночью на территории российской столицы возможно выпадение до 15 см снега.

«Ожидается сильный снег, количество осадков может составить 7–12 мм, а прирост снега — до 15 см. На дорогах возможно образование гололедицы и снежные заносы», — рассказали ТАСС в Гидрометцентре.

Местами также возможна метель, а порывы южного ветра могут достигать 15 м/с. Предстоящей ночью температура воздуха в Москве составит -10–12 градусов.

В связи с ожидаемым снегопадом в московском регионе объявили желтый уровень опасности. В российской столице он начнет действовать в 02:00 мск 27 января.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 27 января

Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус сообщил, что начавшаяся рабочая неделя в Санкт-Петербурге сохранит морозные тенденции прошедшей части января.

По его прогнозам, в понедельник и вторник, 26 и 27 января, атмосферный фронт, пролегающий у южных границ региона, местами еще вызовет небольшой снег, а затем управление погодой перейдет к отрогу холодного скандинавского антициклона, который понизит вероятность осадков и поспособствует росту атмосферного давления — к началу выходных показания барометров окажутся на 14–16 единиц выше нормы. В такой ситуации температурные показатели будут на 5–6 градусов ниже средних многолетних значений.

По информации метеосервисов, во вторник, 27 января, в Северной столице будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Днем ожидается от -10 до -12 градусов, ветер юго-западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

