Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 14:38

Погода в Москве во вторник, 27 января: ждать ли сильную метель и холод

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве завтра, 27 января, начнется потепление. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на вторник?

Какая погода будет в Москве 27 января

По данным метеорологических сервисов, во вторник и среду, 27 и 28 января, в Москве ожидается явная тенденция к потеплению: утром будет -11 градусов, днем — около -9 градусов. Также прогнозируются сильные осадки в виде снега. Ветер восточный, умеренный.

В Гидрометцентре РФ также предупредили, что предстоящей ночью на территории российской столицы возможно выпадение до 15 см снега.

«Ожидается сильный снег, количество осадков может составить 7–12 мм, а прирост снега — до 15 см. На дорогах возможно образование гололедицы и снежные заносы», — рассказали ТАСС в Гидрометцентре.

Местами также возможна метель, а порывы южного ветра могут достигать 15 м/с. Предстоящей ночью температура воздуха в Москве составит -10–12 градусов.

В связи с ожидаемым снегопадом в московском регионе объявили желтый уровень опасности. В российской столице он начнет действовать в 02:00 мск 27 января.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 27 января

Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус сообщил, что начавшаяся рабочая неделя в Санкт-Петербурге сохранит морозные тенденции прошедшей части января.

По его прогнозам, в понедельник и вторник, 26 и 27 января, атмосферный фронт, пролегающий у южных границ региона, местами еще вызовет небольшой снег, а затем управление погодой перейдет к отрогу холодного скандинавского антициклона, который понизит вероятность осадков и поспособствует росту атмосферного давления — к началу выходных показания барометров окажутся на 14–16 единиц выше нормы. В такой ситуации температурные показатели будут на 5–6 градусов ниже средних многолетних значений.

По информации метеосервисов, во вторник, 27 января, в Северной столице будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Днем ожидается от -10 до -12 градусов, ветер юго-западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Читайте также:

Вирус Нипах: симптомы, осложнения, способы заражения, есть ли в России

Аборты первой жены, слухи о болезни, уход со сцены: как живет Лев Лещенко

Крид, уход из Black Star, тайна возраста: как живет певица Клава Кока

новости
прогноз погоды
общество
Москва
Санкт-Петербург
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕК проверит сервис Grok из-за функции «раздевания» людей на фото
Мифы и правда о блокадном Ленинграде: разоблачаем легенды
Золотовицкий, Тальков, Панин: кто еще из актеров повторил смерти киногероев
«Свою лепту внес»: Плющенко раскрыл, почему Трусова вернулась к Тутберидзе
Умер заслуженный спасатель России, создавший спецотряд в МЧС
Посол России в Венесуэле раскрыл, как военные пытались защитить Мадуро
Владельцы бытовой электроники пожаловались на массовые сбои
«Автодор» отреагировал на слухи о повышении тарифов на платных трассах
Мэра города попытались убить выстрелом из гранатомета
Москвичей предупредили о сильнейшем снегопаде
Воробьев обозначил важный фактор развития Подмосковья
Таможенные органы возбудили почти 2 тыс. уголовных дел в 2025 году
Только Россия может спасти мир: США готовят ад на Ближнем Востоке
В Госдуме ответили на инициативу о блокировке сайтов с «решебниками»
Военэксперт раскрыл, как сильно отстают США от России в сфере гиперзвука
Во Владивостоке женщина и ребенок чуть не сгорели в лифте
Политолог спрогнозировал, что станет самым крупнейшим провалом Трампа
Стало известно, когда уберут главную новогоднюю елку Петербурга
В Крыму подросток сознался в поджоге автомобиля из-за ненависти к евреям
Россиян предупредили об опасности хронических неинфекционных болезней
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали
Общество

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.