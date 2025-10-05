Полежайкин из «Папиных дочек» объяснил свое появление в списке алиментщиков

Российский актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», связал свое появление в реестре злостных неплательщиков алиментов с обращением бывшей супруги. По словам артиста, которые приводит РИА Новости, она подала на алименты еще года три-четыре назад. При этом Казакову пришлось доказывать в суде, что сын все это время проживал с ним.

На алименты она подала еще года три-четыре назад, а потом мне пришлось приходить в суд и доказывать, что сын все это время проживает со мной, а не с ней, — объяснил Казаков.

Актер также напомнил, что у него есть дочь, над которой он признал отцовство. Однако, по словам Казакова, в настоящее время она не живет ни с ним, ни с матерью.

Реестр злостных неплательщиков алиментов заработал в России в мае этого года. В него внесли данные 190 тыс. должников, которые находятся в розыске либо привлекались к административной или уголовной ответственности.

Ранее появилась информация, что звезда «Папиных дочек» попал в реестр злостных неплательщиков алиментов. Согласно материалам судебных приставов, задолженность Казакова составляет 224 тыс. рублей.