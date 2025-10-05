Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 07:04

Звезда «Папиных дочек» оказался злостным неплательщиком алиментов

Актер Михаил Казаков попал в реестр злостных неплательщиков алиментов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Актер Михаил Казаков, сыгравший роль Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», попал в реестр злостных неплательщиков алиментов, сообщает РИА Новости. Согласно материалам судебных приставов, его задолженность составляет 224 тыс. рублей.

Отмечается, что реестр злостных неплательщиков алиментов начал работать в России в мае этого года. Изначально в него были внесены данные о 190 тыс. должников, которых привлекли к административной или уголовной ответственности, либо тех, кто находится в розыске.

Ранее сообщалось, что Казаков задолжал более 1,8 млн рублей, из них по кредитам — свыше 1,3 млн рублей. С 2022 по 2024 год против артиста было возбуждено 10 исполнительных производств. Три производства были прекращены из-за того, что приставы не смогли установить местонахождение актера.

В Тушинском районном суде тем временем началось рассмотрение иска бывшей жены известного ресторатора Константина Ивлева об изменении условий выплат по алиментам. Женщина утверждает, что звездный шеф-повар скрывает реальные доходы и занижает размер алиментных выплат.

