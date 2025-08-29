День знаний — 2025
29 августа 2025 в 08:25

Полежайкин из «Папиных дочек» задолжал по кредитам почти 2 млн рублей

Актер Казаков задолжал более 1,8 млн рублей по кредитным платежам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российский актер Михаил Казаков, сыгравший роль Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», задолжал более 1,8 млн рублей, в том числе по кредитам, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов. Отмечается, что против артиста в 2022–2024 годах было возбуждено 10 исполнительных производств.

Пять из них касаются взыскания задолженности по кредитам, три из которых прекращены из-за того, что приставы не смогли установить местонахождение должника. Но по двум другим производствам Казаков накопил свыше 1,3 млн рублей долгов по кредитным платежам и 94,8 тыс. рублей исполнительского сбора.

Также за 2023 год на актера было возбуждено четыре производства по исполнительным листам, выданным Заволжским районным судом Твери: общая сумма долга превышает 426 тыс. рублей. Помимо всего прочего, в июне 2023 года было возбуждено производство о взыскании госпошлины, присужденной судом.

Ранее стало известно, что актер Кирилл Емельянов, известный по роли в сериале «Кадетство», оказался в реестре злостных неплательщиков алиментов. Уточняется, что мужчина, будучи отцом двоих детей, имеет задолженность свыше 502 тыс. рублей.

