Главный злодей «Кадетства» задолжал более полумиллиона рублей по алиментам Актер Емельянов из «Кадетства» задолжал более 502 тысяч рублей по алиментам

Актер Кирилл Емельянов, известный по роли в сериале «Кадетство», оказался в реестре злостных неплательщиков алиментов России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные судебных органов. В материалах уточняется, что мужчина, будучи отцом двоих детей, имеет задолженность свыше 502 тысяч рублей.

Уточняется, что исполнительное производство в отношении Емельянова было открыто в 2020 году, бывшая жена актера Екатерина Директоренко подала иск о взыскании алиментов на детей в ноябре 2019 года. Ее запрос был частично удовлетворен, а позднее был оформлен исполнительный документ для принудительного взыскания.

Юрист Александр Хаминский ранее заявил, что единый реестр должников по алиментам нацелили на упорядочение информации о неплательщиках и ужесточение мер по взысканию задолженностей. Перечень объединил в себе информацию из ФССП, судов и госорганов.

Тем временем юрист Евгения Данилова сообщила, что выявить реальный доход отца, уклоняющегося от уплаты алиментов, можно с помощью банковских выписок и других документов, подтверждающих фактические доходы. В таких случаях мать ребенка может обратиться в суд.