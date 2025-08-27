День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 07:48

Главный злодей «Кадетства» задолжал более полумиллиона рублей по алиментам

Актер Емельянов из «Кадетства» задолжал более 502 тысяч рублей по алиментам

Кирилл Емельянов Кирилл Емельянов Фото: Photographers/legion-media.ru

Актер Кирилл Емельянов, известный по роли в сериале «Кадетство», оказался в реестре злостных неплательщиков алиментов России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные судебных органов. В материалах уточняется, что мужчина, будучи отцом двоих детей, имеет задолженность свыше 502 тысяч рублей.

Уточняется, что исполнительное производство в отношении Емельянова было открыто в 2020 году, бывшая жена актера Екатерина Директоренко подала иск о взыскании алиментов на детей в ноябре 2019 года. Ее запрос был частично удовлетворен, а позднее был оформлен исполнительный документ для принудительного взыскания.

Юрист Александр Хаминский ранее заявил, что единый реестр должников по алиментам нацелили на упорядочение информации о неплательщиках и ужесточение мер по взысканию задолженностей. Перечень объединил в себе информацию из ФССП, судов и госорганов.

Тем временем юрист Евгения Данилова сообщила, что выявить реальный доход отца, уклоняющегося от уплаты алиментов, можно с помощью банковских выписок и других документов, подтверждающих фактические доходы. В таких случаях мать ребенка может обратиться в суд.

алименты
актеры
деньги
задолженности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Не менее 30 человек погибли из-за оползня в одной из стран Азии
Непогода загнала в ловушку десантников ВСУ в Сумской области
Врачи вынесли вердикт о состоянии «Битцевского маньяка»
На Украине засняли «тигриный» истребитель
Автобус с людьми перевернулся на Сахалине на фоне сильного наводнения
Французский полковник раскрыл детали командировки в Киев
Раскрыты детали задержания украинца, обвиняемого в подрыве «СП»
Яблоки конфи с розмарином и бальзамиком
Ловушка для ВСУ в ЛНР и ограбление бойцов: новости СВО на утро 27 августа
Пять важных дел для дачников в сентябре: что надо сделать до первых холодов
В российском регионе произошло мощное землетрясение
Главный злодей «Кадетства» задолжал более полумиллиона рублей по алиментам
Больной деменцией Брюс Уиллис стал жить отдельно от семьи
Ракета Starship приводнилась в океане и взорвалась
Макрон высказался об обвинениях Нетаньяху в адрес Франции
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 августа: инфографика
В МЧС Киргизии раскрыли новую информацию об альпинистке Наговицыной
Россиянин использовал кладбища, чтобы готовить диверсии для СБУ
Средства ПВО сбили более 20 беспилотников ВСУ в России за ночь
Жительницу Забайкалья приговорили к пяти годам колонии
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.