31 января 2026 в 09:05

Госучреждения в Европе подняли по тревоге из-за угроз на украинском языке

Полиция Венгрии: семь школ получили сообщения об угрозе взрыва на украинском

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Венгрии несколько школ и государственных учреждений получили сообщения об угрозе взрыва, заявило Главное полицейское управление страны. Сообщения были написаны на украинском языке и оказались ложными.

В семь учебных заведений и девять государственных учреждений поступило электронное письмо с угрозой взрыва на украинском языке, — заявили в полиции.

Полицейские провели проверку во всех указанных зданиях. В ходе осмотра они не обнаружили никаких взрывчатых веществ или подозрительных устройств.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что власти Украины продолжают активно вмешиваться в предстоящие парламентские выборы в республике. Его слова прозвучали после того, как венгерского посла Антала Хейзера вызвали в Министерство иностранных дел Украины.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул более серьезные обвинения. Он заявил, что украинское руководство пытается организовать государственный переворот в республике. Политик отметил, что официальный Киев «переступил все границы».

Украина
полиция
угрозы
Венгрия
Европа
