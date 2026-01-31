Составлен топ-5 самых «неводочных» российских регионов

Самая низкая продажа водки в 2025 году зафиксирована в Москве, сообщает РИА Новости. По данным аналитиков, в российской столице доля водки в продажах алкоголя составила 23,8%, всего было реализовано 4,506 млн декалитров этого напитка.

Далее следует Санкт-Петербург, где показатель оказался чуть выше — 23,9% при продажах в 2,495 млн декалитров. Третье место занял Севастополь с долей водки в 28,5% (277 тыс. декалитров). На четвертом месте расположился Краснодарский край (28,9%, 2,435 млн декалитров), а замкнула топ-5 Московская область (чуть больше 30%, 5,982 млн декалитров).

В декалитрах меньше всего водки покупали жители Чечни, Республики Ингушетия, Ненецкого и Чукотского автономных округов. Как уточнили в Росалкогольтабакконтроле, общий объем продаж водки в РФ по итогам 2025 года составил 73,315 млн декалитров, снизившись по сравнению с 2024 годом на 3,6%.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил размещать на бутылках с алкоголем пугающие картинки. По его словам, практика с устрашающими изображениями хорошо себя показала в сфере продажи табака. Парламентарий отметил, что это поможет россиянам лучше осознавать последствия употребления спиртного.