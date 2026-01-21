Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 13:38

В Госдуме предложили разместить на бутылках с алкоголем пугающие картинки

Депутат Нилов призвал размещать на бутылках с алкоголем пугающие картинки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Надписи о вреде на бутылках с алкоголем не приносят результата, рассказал 360.ru депутат Госдумы Ярослав Нилов. Он отметил, что на спиртном необходимо разместить «пугающие» изображения по аналогии с сигаретами.

Те надписи, которые содержатся на бутылках с алкоголем или на упаковке, их недостаточно. Их не видно, они не броски, не привлекают внимания, — заявил Нилов.

По словам депутата, практика с устрашающими изображениями хорошо себя показала в сфере продажи табака. Он отметил, что это поможет россиянам лучше осознавать последствия употребления алкоголя.

Ранее общественник Сергей Рыбальченко рассказал, что в России необходимо применять все положительные практики антиалкогольных кампаний, в том числе из Советского Союза. По его словам, в СССР такие меры снизили смертность и повысили рождаемость.

