Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 10:11

В МИД России раскритиковали американские «ярлыки»

Захарова: объявление РФ враждебным государством не способствует диалогу с США

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Объявление России враждебным государством в новом антикубинском документе США не способствует стабилизации диалога и посредничеству Вашингтона, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала исполнительное распоряжение американских властей, установившее режим ЧП в отношении политики Кубы.

Бросается в глаза, что в новом антикубинском документе Россия, наряду с некоторыми другими равноправными зарубежными партнерами Гаваны, классифицируется как «враждебное» и «злонамеренное» государство, — уточнила Захарова.

Ранее представитель МИД заявила, что США оказывают на Кубу максимальное давление, стремясь к ее экономическому удушению. Захарова подчеркнула, что Москва решительно осуждает эти односторонние санкционные меры Вашингтона, которые обходят ООН и нарушают нормы международного права.

Ранее дипломат заявила, что слова генсека НАТО Марка Рютте о зависимости Западной Европы от США подтверждают ее вассальную роль. По мнению Захаровой, европейцы сами себя «стреножили» незаконными действиями и отказом от законов и демократии, утратив понимание вектора своего развития.

США
Россия
Куба
Мария Захарова
отношения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил, какие территории ВС РФ могут освободить весной
Работодателей предупредили о штрафах за скопившиеся отпуска у сотрудников
Кот спас многодетную семью из горящего дома в Подмосковье
Удары по Украине сегодня, 31 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Мурманской области ввели резервную схему для котельных
Пермяки лишились пригородных «Финистов»
Сосед России намерен сохранить официальный статус русского языка
В США начался частичный шатдаун после убийства в Миннесоте
Россиянам напомнили о неожиданном поводе для больничного
Пленный рассказал, как обманывают в военкоматах
В МИД России раскритиковали американские «ярлыки»
Власти российского региона пошли на радикальные меры из-за лютого мороза
Составлен топ-5 самых «неводочных» российских регионов
Захарова обвинила США в попытке «задушить» Кубу
Брэд Питт «заставил» Анджелину Джоли рассекретить личные сообщения
В Госдуме объяснили, кому грозит взыскание долгов за ЖКУ
Россиянам объяснили, как опоздать на работу и не нарваться на штраф
Упавшую с 10-го этажа девочку доставили спецбортом из Ульяновска в Москву
Россиянам рассказали, когда их ждет четырехдневная рабочая неделя
Маска приглашали на «самую безумную вечеринку» на острове Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.