В МИД России раскритиковали американские «ярлыки» Захарова: объявление РФ враждебным государством не способствует диалогу с США

Объявление России враждебным государством в новом антикубинском документе США не способствует стабилизации диалога и посредничеству Вашингтона, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала исполнительное распоряжение американских властей, установившее режим ЧП в отношении политики Кубы.

Бросается в глаза, что в новом антикубинском документе Россия, наряду с некоторыми другими равноправными зарубежными партнерами Гаваны, классифицируется как «враждебное» и «злонамеренное» государство, — уточнила Захарова.

Ранее представитель МИД заявила, что США оказывают на Кубу максимальное давление, стремясь к ее экономическому удушению. Захарова подчеркнула, что Москва решительно осуждает эти односторонние санкционные меры Вашингтона, которые обходят ООН и нарушают нормы международного права.

Ранее дипломат заявила, что слова генсека НАТО Марка Рютте о зависимости Западной Европы от США подтверждают ее вассальную роль. По мнению Захаровой, европейцы сами себя «стреножили» незаконными действиями и отказом от законов и демократии, утратив понимание вектора своего развития.