31 января 2026 в 09:53

Захарова обвинила США в попытке «задушить» Кубу

Захарова: США давят на Кубу с целью ее экономического удушения

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Соединенные Штаты оказывают на Кубу максимальное давление, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, в Вашингтоне хотят задушить островное государство в экономическом плане. Дипломат подчеркнула, что Москва решительно осуждает действия американской администрации.

Речь идет об очередном и весьма радикальном рецидиве, неоднократно применявшейся Вашингтоном стратегии максимального давления на Остров Свободы, направленной на его экономическое удушение. <…> Решительно осуждаем нелегитимные запретительные шаги в отношении Гаваны, давление на кубинское руководство и граждан этой страны, — сказала Захарова.

Она добавила, что США принимают односторонние санкционные меры против суверенных государств, обходя ООН и положения Устава всемирной организации. Кроме того, Вашингтон игнорирует нормы международного права.

Ранее министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что страна ввела режим международной чрезвычайной ситуации в ответ на действия США. По его словам, Гавана расценивает позицию Вашингтона как прямую и беспрецедентную угрозу своей безопасности.

