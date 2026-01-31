Зимняя Олимпиада — 2026
Куба забила тревогу на фоне действий США

Куба объявила международную ЧС на фоне поступающей от США угрозы

Флаг Кубы Флаг Кубы Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Куба ввела режим международной чрезвычайной ситуации в ответ на действия Вашингтона, сообщил в социальной сети Х министр иностранных дел островного государства Бруно Родригес Паррилья. По его словам, Гавана расценивает позицию США как прямую и беспрецедентную угрозу своей безопасности.

Политик заявил, что народ Кубы, ощущая солидарность мирового сообщества, констатирует экстраординарную опасность. Источником агрессии является радикальное антикубинское «неофашистское правое крыло» в Соединенных Штатах, добавил он.

Народ Кубы <…> объявляет чрезвычайное положение в международном масштабе в связи с этой угрозой, — подчеркнул Паррилья.

Ранее президент США Дональд Трамп официально объявил режим чрезвычайного положения на фоне ситуации с Кубой. Решение обосновано якобы «необычной угрозой» со стороны островного государства для национальной безопасности и внешней политики Америки.

После этого директор Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Дмитрий Розенталь заявил, что Трамп будет искать раскол внутри кубинских элит, чтобы попытаться дестабилизировать обстановку в стране. По его словам, американский лидер стремится расшатать ситуацию изнутри, используя экономические трудности страны.

