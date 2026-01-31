Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 09:24

Россиянам рассказали, когда их ждет четырехдневная рабочая неделя

Граждане России в конце февраля проработают всего четыре дня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В конце февраля жителей России ожидает укороченная рабочая неделя, об этом говорится в производственном календаре. Работать необходимо будет в течение четырех дней: с 24 по 27 февраля.

Председатель правительства Михаил Мишустин в свое время утвердил постановление, которое определяет праздничные и выходные дни на 2026 год. В соответствии с этим документом, трехдневный отдых в честь Дня защитника Отечества будет продолжаться с 21 по 23 февраля включительно.

Следующий длительный период отдыха в России будет связан с Международным женским днем, который отмечается 8 марта. В 2026 году этот праздник выпадает на воскресенье. Поэтому выходные продлятся с 7 по 9 марта. После них начнется четырехдневная рабочая неделя, которая продолжится с 10 по 13 марта.

До этого психолог Валентин Алимов в беседе с NEWS.ru объяснил, что многие люди связывают праздники с завершением трудного периода и началом более спокойного времени. По этой причине им бывает сложно вернуться к рабочему ритму в январе. Он посоветовал в конце длительных выходных постепенно возвращаться к привычному распорядку дня. Это поможет организму легче адаптироваться к рабочим будням.

