16 января 2026 в 16:47

Россиянам перечислили причины долгой адаптации после праздников

Психолог Алимов: завышенные ожидания от праздников затрудняют адаптацию к работе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Некоторые люди ассоциируют праздники с окончанием сложного периода и началом безмятежной поры, по этой причине им сложно влиться в рабочий режим в середине января, сообщил психолог Валентин Алимов. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в конце длительных выходные следует постепенно налаживать режим дня, чтобы было проще адаптироваться.

В большинстве случаев это связано с психологической обстановкой на работе и тем фактом, как у нас воспринимаются новогодние праздники. Они воспринимают праздники как-то, что решит их проблемы. <…> Это лишь одно из проявлений внутренних конфликтов, которые люди испытывают при мысли о том, что им предстоит вернуться на работу. Нужно заниматься своим психологическим состоянием, чтобы не воспринимать праздники как окончание трудностей и начало безмятежного периода. И заниматься рабочей культурой, чтобы люди испытывали меньше стресса на работе, — рассказал эксперт.

Ранее психолог Евгений Богданов заявил, что люди часто увольняются в январе из-за саморефлексии после Нового года. Дело в том, что у многих сотрудников начинается подведение итогов: люди оценивают свою жизнь и строят планы. По словам эксперта, многим кажется, что именно в начале года проще всего поменять жизнь.

