Психолог объяснил, почему люди так часто увольняются в январе

Психолог объяснил, почему люди так часто увольняются в январе Психолог Богданов: люди часто увольняются после Нового года из-за саморефлексии

Люди часто увольняются в январе из-за саморефлексии после Нового года, заявил MIR24.TV психолог Евгений Богданов. У многих из них срабатывает механизм подведения итогов. Люди оценивают свою жизнь и строят планы. По словам эксперта, многим кажется, что именно в начале года проще всего поменять жизнь: перейти в другую сферу, развестись или переехать.

Длинные каникулы создают уникальные условия для саморефлексии. В обычном ритме жизни не хватает времени на глубокие размышления. Мы бежим, решаем текущие задачи, откладывая «разбор полетов» на потом. Январские праздники — это и есть то самое «потом». Внезапно появляется время для анализа собственной жизни, — объяснил Богданов.

Он добавил, что в январе у людей постепенно наступает спад новогодней эйфории. Некоторые из них, сталкиваясь с привычными буднями, начинают испытывать неудовлетворенность и пессимистичное настроение. Это также мотивирует их уйти с надоевшей работы, переехать в новое место или поменять круг общения.

Ранее психолог Александр Овчинников посоветовал организовать «мягкое» завершение первых рабочих дней после новогодних праздников через «точки радости», чтобы снизить проявления депрессивного состояния. По его словам, работу следует заканчивать приятным вознаграждением, а не домашними обязанностями.