«Точки радости»: психолог рассказал, как правильно возвращаться на работу

Стоит организовать «мягкое» завершение первых рабочих дней после новогодних праздников через «точки радости», чтобы снизить проявления депрессивного состояния, заявил ТАСС психолог Александр Овчинников. По его словам, работу следует заканчивать приятным вознаграждением, а не новыми домашними обязанностями. Поднять настроение могут простые вещи: теплая ванна, любимая книга или ранний отход ко сну.

Создайте «точки радости» в расписании на несколько ближайших недель. Запланируйте простые, но при этом приятные события, не связанные с работой, например, поход в кино, на концерт, встречу с друзьями, семейный ужин в любимом кафе, — сказала специалист.

Эксперт также подчеркнул, что важно напоминать себе о цели своей работы. Возможно, рабочее место дает возможность помогать другим, создавать комфорт для семьи или приближает к важной покупке. Фокусировка на личных целях, а не только на служебных обязанностях, возвращает ощущение контроля над собственной жизнью. Кроме того, эксперт советует проводить обеденный перерыв у окна или даже выходить на 15-минутную прогулку. Он пояснил, что заснеженная погода не радует солнцем, а это напрямую влияет на выработку мелатонина. Однако даже рассеянный свет посылает мозгу необходимый сигнал.

Ранее семейный психолог Дарья Сальникова рекомендовала проявлять лояльность к команде в первые недели после новогодних каникул. Она отметила, что каждый человек включается в работу в своем индивидуальном темпе. Психолог подчеркнула, что это время стоит потратить на расстановку приоритетов в задачах и на неформальное общение.