Психолог дала советы, как выстроить командную работу после праздников Психолог Сальникова: в первые недели после каникул важно проявить лояльность

В первые недели после каникул важно проявить лояльность к команде, рассказала «Радио 1» семейный психолог Дарья Сальникова. Она отметила, что у каждого человека индивидуальная скорость включения в работу.

Нужно дать себе неделю или полторы. На полное восстановление рабочих процессов и эффективности, сравнимой с докризисным декабрем, нужно около двух недель, — рассказала Сальникова.

Психолог подчеркнула, что это время необходимо потратить на расстановку приоритетов в задачах и неформальное общение. По ее словам, также важно обсудить с командой то, кто как провел каникулы. Это поможет сблизиться и создать приятную атмосферу в коллективе.

Ранее врач Александра Филева рассказала, что в первые дни занятости после новогодних праздников не нужно перегружать себя задачами. По ее мнению, именно плавный переход в рабочий режим позволит избежать проблем с физическим и ментальным здоровьем.