Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 13:44

Психолог дала советы, как выстроить командную работу после праздников

Психолог Сальникова: в первые недели после каникул важно проявить лояльность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В первые недели после каникул важно проявить лояльность к команде, рассказала «Радио 1» семейный психолог Дарья Сальникова. Она отметила, что у каждого человека индивидуальная скорость включения в работу.

Нужно дать себе неделю или полторы. На полное восстановление рабочих процессов и эффективности, сравнимой с докризисным декабрем, нужно около двух недель, — рассказала Сальникова.

Психолог подчеркнула, что это время необходимо потратить на расстановку приоритетов в задачах и неформальное общение. По ее словам, также важно обсудить с командой то, кто как провел каникулы. Это поможет сблизиться и создать приятную атмосферу в коллективе.

Ранее врач Александра Филева рассказала, что в первые дни занятости после новогодних праздников не нужно перегружать себя задачами. По ее мнению, именно плавный переход в рабочий режим позволит избежать проблем с физическим и ментальным здоровьем.

психологи
работа
каникулы
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Упал, очнулся, гипс: как уберечь себя от переломов в гололед
БПЛА атаковали Крым, Волгоградскую и Курскую области
Стало известно, какие регионы обойдет стороной эксперимент с мигрантами
Заслуженный учитель раскритиковал идею изменить статус классруков
В Госдуме захотели «привязать» семейную ипотеку к детям
Эксперт раскрыл, как обезопасить свои переводы от блокировки
Слуцкий спрогнозировал итог протестов в Иране
В Европе нашли способ надавить на США в ситуации с Гренландией
«Пичкают фармой»: на МакSим обрушилась волна хейта из-за фото с отдыха
В Госдуме сделали однозначный вывод о гибели младенцев в Новокузнецке
Скандальному роддому в Новокузнецке выделили миллионы на оборудование
МОК заявил о невмешательстве в политику после атаки США на Венесуэлу
Обнародована жуткая переписка певца Кунгурова с врачом перед смертью
Фальшивые студбилеты привели к уголовному делу в Ленобласти
В Москве задержали таксиста с крупной партией наркотиков
Спасение робота-курьера из снежной ловушки в Москве попало на видео
В Турции объяснили, какая страна сегодня стала «больным человеком мира»
Удары по жилым домам, подросток-шпион, 90 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 13 января
Профессор оценил возможную стоимость тура на перевал Дятлова
Девочку зажало в дверях автобуса в Москве
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.