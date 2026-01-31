Зимняя Олимпиада — 2026
Онколог перечислил обследования, которые важно проходить после 40 лет

Онколог Гончарук: после 40 лет нужно регулярно делать флюорографию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
По достижению 40-летнего возраста необходимо проходить ряд обследований, чтобы выявить онкологию на ранних стадиях, заявил онколог Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета, директор Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Роман Гончарук. По его словам, которые приводит РИА Новости, таким людям необходимо регулярно делать флюорографию и УЗИ щитовидной железы.

Обязательные исследования — это флюорография, рентген ОГК, либо по показаниям, выставленных врачом, низкодозное КТ — ежегодно. УЗИ щитовидной железы — один раз в три–пять лет, ЭГДС — один раз в три года, сдавать кал на скрытую кровь — ежегодно, — объяснил Гончарук.

Что касается женщин, продолжил онколог, после 40 лет им необходимо каждые два года проходить маммографию, а также посещать гинеколога и сдавать ПАП-тест. Также мужчинам с 45 лет следует сдавать анализ на общий ПСА и контролировать данный показатель при отягощенном анамнезе.

Ранее онколог Евгений Черемушкин рассказал, что спонтанная регрессия может быть причиной ремиссии рака. По его словам, такое явление связано с тем, что организм находит силы для борьбы самостоятельно.

