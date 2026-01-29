Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 12:09

Онколог раскрыл, почему некоторые пациенты внезапно выходят в ремиссию

Онколог Черемушкин: спонтанная регрессия может быть причиной ремиссии рака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Спонтанная регрессия может быть причиной ремиссии рака, рассказал «Вечерней Москве» онколог Евгений Черемушкин. По его словам, такое явление связано с тем, что организм находит силы для борьбы самостоятельно.

Как правило, такому течению событий предшествует смена образа жизни. Когда человек исключает регулярные стрессы, меняет привычное местожительство, меняет род деятельности и находит новые увлечения, он стимулирует собственную иммунную систему бороться с недугом, — рассказал Черемушкин.

Онколог подчеркнул, что невозможно предугадать, подойдет ли такой способ каждому больному. По его словам, все зависит от индивидуальных особенностей организма.

Ранее онколог Александр Румянцев заявил, что человечество никогда не сможет победить детский рак. По его словам, при этом медики достигли большого прогресса при диагностике и лечении заболеваний.

